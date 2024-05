Fiasko „Roland Garros“ patyręs Rafaelis Nadalis žvelgia į olimpines žaidynes: „Tai – pagrindinis tikslas“

Nors 37-erių tenisininkas beveik visą karjerą neturėjo problemų, 2023 m. jis praleido beveik visus 2023 m. dėl klubo problemos, o šių metų pradžioje jo sugrįžimą sustabdė raumens plyšimas, prieš tai nedideli nubrozdinimai paveikė jo pasiruošimą pagrindiniam turnyrui.

Fiasko Prancūzijoje patyręs ispanas dabar žvelgia į Paryžiaus olimpines žaidynes, tačiau jis sakė negalįs prognozuoti, kaip jo kūnas reaguos į vyksiančių žaidynių reikalavimus.

„Mano kūnas dvejus metus buvo džiunglės. Nežinai, ko tikėtis. Vieną dieną atsibundu ir matau, kad man įkando gyvatė. Kitą dieną – tigras“, – po ankstyvo pasitraukimo iš „Roland Garros“ turnyro gausiai susirinkusiai spaudos konferencijai sakė R. Nadalis.

Rafael Nadal exits Roland-Garros for what could be the final time in his career



He owns an 112-4 record at the French Open… Legend



