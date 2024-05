Dariaus ir Girėno stadione lengvaatlečiai rinko paskutinius Europos čempionato reitingo taškus

Dalyviai paskutinę Europos čempionato kvalifikacijos dieną rinko reitingo taškus ir užfiksavo net 8 geriausius Lietuvos sezono rezultatus, be to, buvo pagerinti 2 varžybų rekordai – 200 m distancijoje šį pasiekimą užfiksavo nugalėtoja Lukrecija Sabaitytė (23,50 sek.), o šuolio su kartimi rungtyje geriausią rezultatą varžybų istorijoje užfiksavo pirmą vietą užėmusi latvė Paula Klavina (4.00 m).

L. Sabaitytė iškovojo antrą taurę per dvi dienas, nes šeštadienį sprinterė triumfavo ir 100 m nuotolyje (11,69 sek.). Beje, 100 m rungtyje sportininkė pakartojo asmeninį rekordą, o 200 m – 0,17 sek. pagerino.

„Tikrai galima pasakyti, kad Kauno stadionas man sėkmingas, nes geriausius savo sezono laikus ir net asmeninį rekordą esu pasiekusi būtent čia. Gal ne visiems tinka danga ar kitos detalės, bet šios tribūnos ir atmosfera man tikrai pasiteisino. Tikrai svajojau, bet nesitikėjau“, – apie pergales ir geriausius karjeros rezultatus kalbėjo L. Sabaitytė, kuri dar nepraranda vilties patekti į birželio 7–12 d. Romoje (Italija) vyksiantį Europos čempionatą.

200 m distancijoje nugalėtojai iššūkį metė Modesta Justė Morauskaitė, kuri finišavo antroje pozicijoje (24,32 sek.). Europos čempionato normatyvą 400 m nuotolyje jau anksčiau įvykdžiusi M. J. Morauskaitė penktadienį šioje rungtyje fiksavo geriausią šalies sezono rezultatą (52,56 sek.), o šįkart nusprendė pasitikrinti greitį perpus trumpesnėje distancijoje.

„Išbandymas skirtas pasitikrinti, kiek turiu greičio. Be to, galiu susidėlioti pagrindinius akcentus prieš Europos čempionatą ir likusiai sezono daliai po jo. Parodytas laikas yra toli nuo mano asmeninio rekordo (23,26 sek.) ir pačios geriausios savijautos, bet bėgu visiškai be skausmo, todėl galiu dirbti toliau. Traumų periodu pradedi vertinti mažus žingsnelius. Sportuoti visu 100 proc. yra didelė dovana“, – sakė žiemos sezoną dėl kelio ir pėdos stresinių lūžių praleidusi sprinterė.

Jau trečią kartą per mažiau nei 10 dienų startavusi Lietuvos rekordininkė M. J. Morauskaitė už dviejų savaičių dalyvaus ketvirtajame karjeros Europos čempionate. Tiesa, didelių tikslų sportininkė sau nekelia ir nori toliau mėgautis procesu: „Dar yra laiko susidėlioti paskutinius štrichus. Tikiuosi parodyti tai, ką tą dieną galėsiu geriausiai.“

Net devintą LLAF taurę laimėjo geriausia Lietuvos ieties metikė Liveta Jasiūnaitė, kuri geriausiu bandymu įrankį numetė 59.93 m. Tai buvo jau ketvirtas 2018 m. Europos čempionato bronzos medalio savininkės startas šiemet ir antras geriausias rezultatas. Įdomu, jog toliausiai L. Jasiūnaitės ietis 2024 metais taip pat skrido Kaune, sporto mokyklos „Startas“ taurės varžybose (61.01 m).

„Man patinka labai Kaune dalyvauti, smagu, kai savi susirenka ir palaiko. Šis sezonas yra olimpinis, todėl Europos čempionatas ir olimpinės žaidynės bus pagrindiniai metų startai. Formos sieksime būtent šioms varžyboms“, – varžybų vieta džiaugėsi ir sezono tikslus akcentavo L. Jasiūnaitė.

Po praėjusio sezono Lietuvos rekordininkė pradėjo dirbti su trenere Indre Jakubaityte, kuri taip pat buvo ieties metikė ir 2012 m. dalyvavo Londono olimpinėse žaidynėse.

„Neblogai sekasi. Aišku, aš visada sakau, kad po sezono žiūrėsime, kokius rezultatus duoda pokyčiai. Bet šiaip viskas gerai, esu patenkinta. Dirbu namie, Kaune, tai smagu“, – galimybę treniruotis Lietuvoje pabrėžė lengvaatletė, kuri yra įvykdžiusi Europos čempionato normatyvą ir užima aukštą poziciją Paryžiaus olimpinių žaidynių reitingų sistemoje.

Jau trečia LLAF taure savo apdovanojimų kolekciją papildžiusi trišuolininkė Aina Grikšaitė pergalę iškovojo nušokusi 13.42 m. Dar penktadienį varžybose Lenkijoje dalyvavusi sportininkė su leistinu vėju nušoko 13.57 m. Visgi, pasak A. Grikšaitės, krūvis atsiliepė šiandienos rezultatui:

„Šiandien buvo labai sunku šokinėti, nes užvakar dalyvavau kitose varžybose, tai buvo ir klaidų techninių. Nėjo viskas taip, kaip norėjosi. Dėl suspausto sezono yra streso ir jis jaučiasi tarp visų sportininkų, nes visi nori kuo daugiau dalyvauti ir spausti save.“

Daugiau startų iki Europos čempionato greičiausiai neturėsianti A. Grikšaitė turėtų į Senojo žemyno čempionatą patekti jau antrą kartą karjeroje. Debiutas įvyko 2022 m. Miunchene (Vokietija), kur buvo užimta penkiolikta vieta, o iki finalo pritrūko vos 9 centimetrų.

„Smagu. Turbūt tik disko metimo ir trišuolio rungtyse turėsime po 3 lietuvius. Jausis didesnis palaikymas“, – teigė A. Grikšaitė, kuriai kompaniją trišuolio sektoriuje palaikys Dovilė Kilty ir Diana Zagainova.

200 m rungtyje pergalę paskutiniuose metruose išplėšė Aistis Manton (21,52 sek.), 800 m nuotolyje galingai spurtavo ir nugalėjo Andra Tamašauskaitė (2 min. 14,41 sek.) bei Algimantas Žemaitaitis (1 min. 53,58 sek.), 3000 m distancijoje asmeniniai rekordai pergales atnešė Rimvydui Alminui (8 min. 39,87 sek.) ir Auksei Linkutei (9 min. 49,43 sek.), o 3000 m kliūtinio bėgimo rungtyje užtikrintai nugalėjo Lukas Tarasevičius (9 min. 26,07 sek.).

400 m barjeriniuose bėgimuose geriausius Lietuvos sezono rezultatus fiksavo ir pergales šventė Gerda Kirkytė (1 min. 03,14 sek.) ir Naglis Baranauskas (56,17 sek.), šuolio su kartimi rungtyje antrus metus paeiliui nugalėjo Nikodemas Laurynas (4.90 m). Be to, šioje rungtyje Elzė Kudulytė pagerino Lietuvos U23 rekordą, kai užėmė trečią vietą ir peršoko 3.90 m. Trišuolio rungtyje paskutiniu bandymu pirmą vietą iškovojo Artūras Raklevičius (14.85 m), ietį toliausiai metė Matas Baziliauskas (64.42 m), o kūjo metimo rungtyje LLAF taures laimėjo Kamilė Petrauskaitė (41.73 m) ir Tomas Vasiliauskas (66.56 m). 4x400 m mišrioje estafetėje greičiausi buvo Vilniaus atstovai – A. Žemaitaitis, Viktorija Ivickytė, Dariuš Križanovskij, Eglė Vaitulevičiūtė (3 min. 43,45 sek.).

LLAF sporto klubų komandines varžybas I grupėje laimėjo SK COSMA, II grupėje – SK „Vytis“. Tarp miestų komandų daugiausiai taškų surinko Kauno (I miestų grupė), Šiaulių (II miestų grupė) ir Švenčionių (rajonai) komandos.