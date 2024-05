Tragedija Didžiojoje Britanijoje – nukritusi nuo žirgo varžybose žuvo 37-erių sportininkė

„Medicinos specialistai nedelsdami suteikė pagalbą jai nukritus prie tvoros, tačiau, deja, jos išgelbėti nepavyko“, – sakoma pranešime.

„Global Quest žirgas buvo įvertintas vietoje dirbančių veterinarų ir palydėtas atgal į tvartą, jis nesužeistas.

Siekiant gerbti šeimos privatumą šiuo nepaprastai sunkiu ir liūdnu metu, daugiau informacijos nebus teikiama“, – priduriama.

37-erių G. Campbell dalyvavo daugiau kaip 200 varžybų, įskaitant penkių žvaigždučių varžybas Badmintone ir Burglyje, ir šešis kartus laimėjo.

Ji buvo ištekėjusi už kito raitelio Jesse Campbello, kuris rungtyniauja už Naująją Zelandiją.

BREAKING: Professional horse rider Georgie Campbell has died after a fall at the Bicton International Horse Trials in Devonhttps://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/n8xWWVyVRQ