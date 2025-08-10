Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Fariedas arti susitarimo su „Virtus“ klubu

2025-08-10 08:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 08:16

Bolonijos „Virtus“ gretas gali sustiprinti NBA žaidęs aukštaūgis Kennethas Fariedas.

Kennethas Fariedas | Organizatorių nuotr.

Bolonijos „Virtus“ gretas gali sustiprinti NBA žaidęs aukštaūgis Kennethas Fariedas.

REKLAMA
0

Pasak italų žiniasklaidos, 35 metų 203 cm ūgio amerikietis yra labai arti susitarimo su Eurolygos klubu.

Praeitą sezoną krepšininkas žaidė Emilijos Redžo „Unahotels“ komandoje, o dabar rungtyniauja Puerto Rike.

K. Fariedas yra vilkėjęs Denverio „Nuggets“, Bruklino „Nets“ bei Hiustono „Rockets“ marškinėlius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praeitą sezoną FIBA Čempionų lygoje puolėjas per vidutiniškai 23 minutes pasiekė 9,9 taško, 7,9 atkovoto kamuolio ir 0,8 blokuoto metimo vidurkius.

Tuo tarpu Puerto Rike amerikietis aikštėje vidutiniškai praleidžia po 27 minutes, renka 12,9 taško, atkovoja 10,5 kamuolio ir blokuoja 1,2 metimo.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų