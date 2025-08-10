Fariedas arti susitarimo su „Virtus“ klubu

Pasak italų žiniasklaidos, 35 metų 203 cm ūgio amerikietis yra labai arti susitarimo su Eurolygos klubu.
Praeitą sezoną krepšininkas žaidė Emilijos Redžo „Unahotels“ komandoje, o dabar rungtyniauja Puerto Rike.
K. Fariedas yra vilkėjęs Denverio „Nuggets“, Bruklino „Nets“ bei Hiustono „Rockets“ marškinėlius.
Praeitą sezoną FIBA Čempionų lygoje puolėjas per vidutiniškai 23 minutes pasiekė 9,9 taško, 7,9 atkovoto kamuolio ir 0,8 blokuoto metimo vidurkius.
Tuo tarpu Puerto Rike amerikietis aikštėje vidutiniškai praleidžia po 27 minutes, renka 12,9 taško, atkovoja 10,5 kamuolio ir blokuoja 1,2 metimo.
