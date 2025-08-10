Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Celtics“ ilgam išlaikė trenerį Mazzullą savo komandoje

2025-08-10 08:04
2025-08-10 08:04

Bostono „Celtics“ komanda susiejo savo ateitį su vyriausiuoju treneriu Joe Mazzulla.

Mazzulla | Scanpix nuotr.

Bostono „Celtics“ komanda susiejo savo ateitį su vyriausiuoju treneriu Joe Mazzulla.

0

Pranešama, kad klubas su 37 metų specialistu pasirašė naują ilgalaikį kontraktą.

„Nebūčiau čia be savo šeimos. Esame dėkingi už partnerystę ir darbą „Celtics“ komandoje. Labiausiai dėkoju savo žaidėjams, kuriuos treniravau pastaruosius trejus metus. Ir toliau kovosiu su „Celtics“ komandą bei Bostono miestą“, – sakė sutartį pratęsęs strategas.

J. Mazzulla „Celtics“ ekipos vairą perėmė 2023 metais, kai suspenduotas buvo Ime Udoka. Tąsyk jis su komanda pasiekė Rytų konferencijos finalą.

Dar po metų treneris tapo NBA čempionu.

