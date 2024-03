Europos žvaigždžių batalijoje pranašesnis buvo Luka Dončičius

Su Sacramento „Kings“ koja kojon Vakarų konferencijoje žengiantys „Mavs“ laimėjo trečią mačą iš eilės ir septintą per paskutines aštuonias rungtynes.

18 trigubų dublių šį sezoną surinkęs slovėnas L. Dončičius buvo arti trigubo dublio, tačiau ketvirtajame kėlinyje jam nepavyko atkovoti nei vieno kamuolio ir atlikti rezultatyvaus perdavimo.

Rungtynes papuošė gražus L. Dončičiaus perdavimas ore Kyrie Irvingui, o amerikietis greitą ataką užbaigė „alley-oop“ dėjimu.

Tai vienas iš nedaugelio tokių NBA žvaigždės dėjimų per visą jo karjerą, o spaudos konferencijoje po rungtynių jis pripažino, kad apie tokį norą buvo pranešęs savo komandos draugams.

„Džiaugiuosi, kad jis man padavė perdavimą ore ir parodė pasitikėjimą. Tai mūsų komandos pasitikėjimas. Prieš kelias savaites mačiau, kaip mano komandos draugai juokėsi iš manęs, kai paprašiau paduoti kamuolį ore, bet spėkite, kas juokiasi paskutinis?“, – po rungtynių gera nuotaika dėl epizodo spinduliavo antras rezultatyviausias „Mavericks“ krepšininkas.

