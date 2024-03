Domanto Sabonio ekipa netikėtai suklupo prieš Rytų konferencijos autsaiderius

Sakramento ekipai nepavyko rasti priešnuodžių prieš puikiai rungtyniavusį Kyle'ą Kuzmą, kuris surinko 31 tašką, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Ši pergalė JAV sostinės klubui padėjo nutraukti 5 iš eilės pralaimėjimų seriją. Tuo tarpu Kalifornijos ekipai pralaimėjo po dviejų iš eilės laimėtų rungtynių.

Pirmąjį ir trečią rungtynių ketvirčius puikiai puolę „burtininkai“ sustojo ketvirtajame. Spurtą 12:3 surengę Mike'o Browno auklėtiniai persvėrė rezultatą 88:87 iki rungtynių pabaigos likus 8:42 minutėms, tačiau vėliau Jordanas Poole'as atsakė tritaškiu ir vėl greitai išvedė saviškius į priekį.

Į duobelę 10:3 netrukus kritę „Kings“ nebesugebėjo atsitiesti ir nusileido varžovams 109:102.

how did Domas pull off this DIME?! 😮 pic.twitter.com/J96KbBiEQN