Draymondas Greenas vėl karščiuojasi – liejo nepasitenkinimą prieš „Grizzlies“ komandą

Nors pirmąjį kėlinį laimėjo vos vienu tašku, San Francisko krepšininkai vėliau perėmė iniciatyvą ir antrame kėlinyje sukrauto pranašumo iki rungtynių pabaigos nebeiššvaistė.

Stephenas Curry jau penktą sezoną pasiekė 300 tritaškių rekordą NBA, o šįvakar pelnė 14 taškų, iš kurių keturi buvo tritaškiai. Jis buvo vienas iš septynių žaidėjų komandos žaidėjų pelniusių dviženklį taškų skaičių.

Tiesa, rungtynėse buvo ir ne tokių malonių epizodų. Karštu būdu ir net smurtiniais veiksmais pagarsėjęs „Golden State Warriors“ krepšininkas Draymondas Greenas vėl įsivėlė į konfliktą.

Amerikietis po „Grizzlies“ krepšiu griebė už marškinėlių Santi Aldamai ir rodė savo nepasitenkinimą. Vėliau, kai Memfio komandos strategas aiškinosi su rungtynių teisėju, D. Greenas vėl liejo nepasitenkinimą, o Desmondas Bane'as ištiesė ranką, kad jį sutramdytų.

Draymond Green and Desmond Bane both received technicals after this scuffle. pic.twitter.com/SrGg1TkGyO