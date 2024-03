Kevinas Durantas rezultatyviausių NBA žaidėjų sąraše aplenkė Shaquille’ą O’Nealą

Šiose rungtynėse Fynikso „Suns“ komandos žvaigždė Kevinas Durantas visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše aplenkė Shaquille’ą O’Nealą.

35 metų puolėjas pakilo į aštuntąją vietą, dabar jis yra įmetęs 28 610 taškų. Krepšininkas Shaqą aplenkė trečiojo kėlinio pradžioje rungtynėse prieš Filadelfijos „76ers“ ekipą, o per visą mačą ji iš viso įmetė 22 taškus.

Septintoje vietoje yra kita NBA legenda Wiltas Chamberlainas, kuris pelnė 31 419 taškų. Visų laikų rezultatyviausias žaidėjas su 40 179 taškais yra LeBronas Jamesas.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 8th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/5mG65h0U8d