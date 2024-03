Nesustabdomas: trigubą dublį surinkęs Domantas Sabonis vedė „Kings“ į saldžią pergalę

D. Sabonis rungtynėse surinko 24-ą savo šio sezono trigubą dublį. Lietuvis pelnė 13 taškų (4/7 dvit., 5/6 baud.), atkovojo 17 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

Mažiau nei 28 minutes žaidęs puolėjas bent dvigubą dublį atliko 51 rungtynėse iš eilės, taip prilygdamas Kareemui Abdul-Jabbarui ir Mosesui Malone'ui bei užimdamas 14-ą vietą pagal ilgiausią seriją NBA istorijoje.

Iki visų laikų rekordo jam trūksta dar trijų dvigubų dublių. Šis rekordas kol kas priklauso Kevinui Love'ui, kuris buvo užfiksavęs 53-ų dvigubų dublių seriją.

„Tai, ką Domas mums daro kiekvieną vakarą, yra įspūdinga, – po rungtynių sakė Sakramento komandos žaidėjas Harrisonas Barnesas. „Galimybė būti jėga, eiti į krepšį, padėti taip, kaip jis tai daro, pelnyti tokius taškus, kaip jis tai daro, atkreipti į save gynybos dėmesį – tai yra kažkas, į ką visada reikia atkreipti dėmesį.“

Sabonis this season:



64 double-doubles

24 triple-doubles



The only player to reach those marks in a season in over 50 years. pic.twitter.com/60yJT8zl1o