Šaras po pergalės prieš „Barcelona“ perdavė linkėjimus Keenanui Evansui ir gyrė auklėtinių reakciją

Po rungtynių spaudos konferencijoje prie mikrofono stojęs vyriausiasis treneris Š. Jasikevičius džiaugėsi savo komandos pasirodymu, tačiau pabrėžė ir nenusisekusį trečią kėlinį.

„Sveikinu mūsų žaidėjus ir sirgalius. Tai buvo rungtynės, kupinos pakilimų ir nuosmukių, „Fenerbahče“ du ketvirčius rodė, kaip reikia žaisti.

Deja, vėliau patekome į bėdą. Man tai buvo didelė staigmena, nes iki trečiojo ketvirčio žaidėme labai gerai, o nelengva išeiti ir reaguoti ketvirtajame ketvirtyje, kai nesiseka.

Trečiajame ketvirtyje visiškai nustojome žaisti, todėl mūsų reakcija ketvirtajame ketvirtyje buvo neįtikėtina. Atsigavome, sureagavome ir vėl pradėjome žaisti labai gerai, su Scottie ir Nigeliu radome keletą lemiamų metimų. Galiausiai turėtume būti labai laimingi, nes iškovojome pergalę“, – sakė treneris.

Pirmąją komandų akistatą Barselonoje taip pat laimėjo ispanai, todėl dabar Stambulo komanda prieš lentelės kaimynus turi pranašumą 2:0.

„Mūsų darbas – laimėti rungtynes, kol laimime, esu laimingas. Analizuoju komandos pasirodymą ketvirtį po ketvirčio, visą sezoną labai blogai gynėmės pirmuosiuose namų rungtynių kėliniuose.

Šiandien per pirmąjį ketvirtį „Barcelona“ išlaikėme iki 11 taškų, mūsų žaidėjai suprato rungtynių svarbą ir tai, kad „Barcelona“ norės atsirevanšuoti už pralaimėjimą namuose Ispanijos lygoje. Šiandien sulaikyti „Barcelona“ iki 74 taškų – tikrai didelis darbas“, – sakė jis.

„Fenerbahče“ rungtynes stebėjo ir „Žalgirio“ lyderis Keenanas Evansas, kuris savo „X“ paskyroje pasidalino trumpa nuostabos žinute:

„Pastaruoju metu „Fener“ žaidžia visai kitame lygyje... Dieve mano…“ – stebėjosi žalgirietis.

Konferencijos metu Šarui buvo perduota apie šią krepšininko žinutę, o lietuvis žalgiriečiui perdavė linkėjimus.

Fener just been playing on a different level lately… my goodness