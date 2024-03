Simas Lukošius NCAA pasirodė rezultatyviai ir tritaškiu išplėšė komandos pergalę

Simas Lukošius nugalėtojų gretose per 38 minutes surinko 28 taškus (1/5 dvit., 8/10 trit., 2/2 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, tačiau dukart prasižengė bei padarė 1 klaidą.

Lietuvio metimas paskutinėmis pratęsimo sekundėmis nulėmė komandos pergalę.

SIMAS LUKOSIUS. FOR THE WIN. @GoBearcatsMBB MOVE ON!!! #NIT2024 pic.twitter.com/lpOallUk2y