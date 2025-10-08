Europos taurė: „Niners“ – „Lietkabelis“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Nenado Čanako auklėtiniai pirmajame mače pranoko Stambulo „Bešiktaš“ ekipą, o vokiečių klubas per pratęsimą nusileido Atėnų „Panionios“ krepšininkams.
Tiesioginė rungtynių iš Chemnico transliacija 20.00 val.
Pirmuosius taškus mače pelnė Lazaras Mutičius, bet keliomis sėkmingomis atakomis atsakė šeimininkai – 6:2. Atsilikimą vėl mažino L.Mutičius (4:6), tačiau „Niners“ vėl buvo tikslūs – 10:4. Tritaškį realizavo Kristianas Kullamae (7:10), o Chemnico komandoje tikslus buvo Kevinas Yebo – 15:9. Po Gabrieliaus Maldūno sėkmingų epizodų rezultatas tapo lygus (15:15) , tačiau „Niners“ kėlinio pabaigoje surengė spurtą 13:2 ir atitrūko dviženkle persvara – 28:17.
