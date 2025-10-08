Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Europos taurė: „Niners“ – „Lietkabelis“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-10-08 19:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 19:30

Europos taurės varžybose Panevėžio „Lietkabelio“ (1/0) krepšininkai išvykoje susitinka su Chemnico „Niners“ (0/1 komanda.

Panevėžiečiai žaidžia išvykoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Europos taurės varžybose Panevėžio „Lietkabelio“ (1/0) krepšininkai išvykoje susitinka su Chemnico „Niners“ (0/1 komanda.

0

Nenado Čanako auklėtiniai pirmajame mače pranoko Stambulo „Bešiktaš“ ekipą, o vokiečių klubas per pratęsimą nusileido Atėnų „Panionios“ krepšininkams.

Tiesioginė rungtynių iš Chemnico transliacija 20.00 val.

Pirmuosius taškus mače pelnė Lazaras Mutičius, bet keliomis sėkmingomis atakomis atsakė šeimininkai – 6:2. Atsilikimą vėl mažino L.Mutičius (4:6), tačiau „Niners“ vėl buvo tikslūs – 10:4. Tritaškį realizavo Kristianas Kullamae (7:10), o Chemnico komandoje tikslus buvo Kevinas Yebo – 15:9. Po Gabrieliaus Maldūno sėkmingų epizodų rezultatas tapo lygus (15:15) , tačiau „Niners“ kėlinio pabaigoje surengė spurtą 13:2 ir atitrūko dviženkle persvara – 28:17.

Į viršų