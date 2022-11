Europos lygos šešiolktfinalio burtai „Manchester United“ suvedė su „Barcelona“

Europos lygos šešioliktfinalyje laukia įspūdinga akistata tarp antrą sezoną iš eilės iš Čempionų lygos iškritusios ir savo pasirodymą Europos lygoje pratęsusios „Barcelonos“ bei „Manchester United" ekipų.

Šiame burtų traukime dalyvavo antrąsias vietas Europos lygoje ir trečiąsias vietas Čempionų lygos grupėse užėmusios komandos.

Po šio etapo vėl bus traukiami burtai, tik jau aštuntfinalio etapo.

Pirmosios šešiolktfinalio etapo rungtynės vyks 2023 m. vasario 16 dieną, o atsakomosios – vasario 23-ąją.

Visos šešioliktfinalio etapo poros:

„Barcelona" - „Manchester United"

Turino „Juventus" - „Nantes"

Lisabonos „Sporting" - „Midtjylland"

Donecko „Šachtar" - „Rennes"

Amsterdamo „Ajax" - „Union"

Leverkuzeno„Bayer" - „AS Monaco"

„Sevilla" - Eindhovenp PSV

„Salzburg" - „AS Roma"

