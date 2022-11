Pateks į antraštes dar prieš pasaulio čempionatą: Argentinos Supertaurės finale teisėjas skyrė 10 raudonų kortelių

Argentinos čempionų taurės finale tar „Boca Juniors“ ir „Racing Club“ komandų F. Tello pašalino net 10 žaidėjų.

Kaip skelbia „The Guardioan“, „Racing Club“ žaidėjas Carlosas Alcarazas, švęsdamas rungtynių nugalėtoją nulėmusį įvartį, sukėlė muštynes priešais „Boca Juniors“ sirgalius.

19-ą minutę „Boca Juniors“ į priekį išvedė Estadio Parque La Pedrera, bet netrukus „Racing Club“ išlygino rezultatą, kai pasižymėjo Matiasas Rojas.

Per pagrindinį rungtynių laiką daugiau įvarčių pelnyta nebuvo, todėl buvo žaidžiamas pratęsimas.

Likus vos dviem minutėms iki baudinių serijos, C. Alcarazas įmušė pergalingą įvartį, o švęsdamas įvartį prie varžovų sirgalių, sukėlė „Boca Juniors“ žaidėjų pyktį.

Iki tol jau du „Boca Juniors“ ir vienas „Racing Club“ žaidėjas jau buvo pašalinti iš aikštės.

C. Alcarazas tapo ketvirtuoju futbolininku, šiose rungtynėse gavusiu raudoną kortelę, o netrukus į rūbinę buvo pasiųsti dar šeši žaidėjai.

Viso per dešimt papildomo laiko minučių buvo pašalinti septyni „Boca Juniors“ ir trys „Racing Club“ žaidėjai.

There's really no unfunny way for these red cards to be graphically represented https://t.co/N1WEkWVnJl pic.twitter.com/JDT8FXZseR