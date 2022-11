Čempionų lygos aštuntfinalyje – praėjusių metų finalo pakartojimas

Čempionų lygos aštuntfinalio etape laukia praėjusio sezono finalo pakartojimas tarp Madrido „Real“ ir „Liverpool“ komandų.

Taip pat laukia dar viena įspūdinga akistata tarp visas šešias pergales grupių etape iškovojusio Miuncheno „Bayern“ ir Paryžiaus „Saint – Germain“ ekipų.

Aštuntfinalio etapo kovos vyks 2023-ųjų metų vasario 14/15 ir 21/22 dienomis. Atsakomosios rungtynės numatytos kovo 7/8 ir 14/15 dienomis.

Visos aštuntfinalio etapo poros:

„RB Leipzig" - „Manchester City"

„Club Brugge" - „Benfica"

„Liverpool" - „Real"

„AC Milan" - „Tottenham"

Frankufrto „Eintracht" - „Napoli"

Dortmundo „Borussia" - Londono „Chelsea"

Milano „Inter" - „Porto"

PSG - Miuncheno „Bayern"

