Estijos rinktinė nė iš tolo neprilygo Serbijos krepšininkams

Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai Rygoje 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20) nepasigailėjo Estijos (0-1) nacionalinės komandos.
Serbai rungtynes pradėjo atkarpa 9-0 ir daugiau nebesižvalgė atgal. Netrukus atstumas tapo ir dviženklis (20:6).
Estų bandymai apsiginti sėkmingi nebuvo, o dar iki pirmojo kėlinio pabaigos rinktines skyrė jau net 20 taškų (32:12).
Prieš didžiąją pertrauką Serbijos krepšininkai dar kiek padidino pranašumą (54:27), bet sustoti ties tuo tikrai neketino.
Spurtas 12-0 trečiajame kėlinyje leido peržengti ir 30 taškų persvaros ribą (66:29). Ši augo dar labiau – iki 44 taškų (83:39).
Tai buvo rekordinis Serbijos komandos pranašumas ir likęs kėlinys akivaizdu, kad situacijos nepakeitė – 98:64.
Nugalėtojai šiame mače pataikė net 75 proc. dvitaškių metimų (24/32) bei atliko 32 rezultatyvius perdavimus.
Serbijos rinktinė: Nikola Jovičius 18 (3/4 dvit., 3/4 trit., 3/3 baud., 6 rez. perd., 26 n. b.), Aleksa Avramovičius 13 (3/5 trit), Filipas Petruševas 23, Bogdanas Bogdanovičius (7 rez. perd., 5 kld.) ir Nikola Jokičius (10 atk. kam., 7 rez. perd.) po 11, Tristanas Vukčevičius 9 (7 atk. kam.).
Estijos rinktinė: Henri Drellas 11 (4/7 dvit., 1/4 trit.), Arturas Konontsukas 10, Kasparas Treieras ir Kristianas Kullamae po 8, Janari Joesaaras 6, Martas Rosenthalis, Matthiasas Tassas ir Siimas-Sanderis Vene (5 rez. perd.) po 5.
