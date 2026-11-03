Emilija Pociūtė jaunimo olimpiados finale užėmė ketvirtą vietą

Įspūdingą pergalę iškovojo rumunė Daria-Mariuca Silisteanu (59.98). Ji aplenkė favoritę Kim Seungwon (1:00.25) iš Pietų Korėjos, o trečia liko argentinietė Cecilia Dieleke (1:00.83).
Finalo rezultatai:
Ryte atrankoje lietuvės laikas buvo 4-as (1:02.90) tarp 29 dalyvių.
E. Pociūtės karjeros rekordas yra 1 min. 1.41 sek.
E. Pociūtei Dakare dar liko 50 m plaukimo nugara rungtis. Tuo tarpu iš 200 m nugara rungties dalyvių sąrašo ji išsibraukė.
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