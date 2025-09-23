Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

„Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ tinklininkai iškovojo Baltijos Supertaurės turnyro bronzą

2025-09-23 16:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 16:01

Rygoje (Latvija) surengtame FRACHT Baltijos vyrų tinklinio Supertaurės turnyre Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ klubas užėmė trečiąją vietą.

Artūrs Stiebrinš nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rygoje (Latvija) surengtame FRACHT Baltijos vyrų tinklinio Supertaurės turnyre Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ klubas užėmė trečiąją vietą.

REKLAMA
0

Šiaulių ekipa po septynerių metų pertraukos sugrįžta į Baltijos lygą, todėl Supertaurės organizatoriai šiauliečius pakvietė į šį turnyrą, kuriame taip pat varžėsi Tartu „Bigbank“ (Estija), Rygos „Robežsardze-RSU“ (Latvija) bei Daugpilio „Ezerzeme-DU“ (Latvija) ekipos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turnyro pusfinalyje „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ 0-3 (23:25, 20:25, 22:25) nusileido Baltijos čempionei Tartu „Bigbank“ komandai.

REKLAMA
REKLAMA

Nors šiauliečiai visuose trijuose setuose atkakliai priešinosi savo varžovams, patyrusi Estijos ekipa lemiamais momentais žaidė tiksliau ir šventė pergalę.

REKLAMA

Šiaulių klubui 11 taškų pelnė Emilis Bartkus, po 7 – Artūras Vincėlovičius ir Tomas Rogal.

Pirmosios sezono pergalės šiauliečiams ilgai laukti neteko. Rungtynėse dėl trečiosios vietos jie užtikrintai 3-0 (25:20, 25:14, 25:19) nugalėjo Daugpilio komandą.

Šiaulių ekipos treneris latvis Maris Vensbergas pozityviai vertina ir užimtą vietą, ir pademonstruota žaidimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Baltijos Supertaurės turnyrą vertinu labai teigiamai. Jį planavome kaip jėgų išbandymą prieš Baltijos lygos komandas, pernelyg neakcentuojant pergalės. Viskas pavyko net geriau nei tikėjausi. Pusfinalyje turėjome galimybę susitikti su Baltijos čempione, o kovoje dėl trečios vietos iškovojo pergalę prieš Daugpilio komandą. Labiausiai patiko žaidimo eiga, kai mačo pradžioje sugebėjome pakreipti įvykius savo naudai“, – kalbėjo M. Vensbergas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi treneris išlieka realistiškas. Jo teigimu, šiauliečiams dar reikia tobulinti daug dalykų ir elementų.

„Kitos komandos dar nežaidžia pilnų sudėčių, todėl jų tarpusavio žaidimas dar nėra iki galo sustyguotas. Mes toliau dirbsime, tobulėsime ir sieksime įrodyti, kad priklausome stipriausių Baltijos komandų gretoms. Komandos vadovybė mums suteikė puikias sąlygas dirbti, o vaikinai yra atsakingi ir pasiryžę tobulėti. Tuo pačiu kviečiu tinklinio sirgalius Lietuvoje sekti komandos progresą ir atvykti į mūsų namų rungtynes Šiauliuose“, – kalbėjo M. Vensbergas.

Baltijos Supertaurę iškovojo Tartu komanda, finale 3-0 (27:25, 25:23, 25:21) įveikusi „Robežsardze-RSU“ tinklininkus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų