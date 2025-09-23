„Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ tinklininkai iškovojo Baltijos Supertaurės turnyro bronzą

Šiaulių ekipa po septynerių metų pertraukos sugrįžta į Baltijos lygą, todėl Supertaurės organizatoriai šiauliečius pakvietė į šį turnyrą, kuriame taip pat varžėsi Tartu „Bigbank“ (Estija), Rygos „Robežsardze-RSU“ (Latvija) bei Daugpilio „Ezerzeme-DU“ (Latvija) ekipos.
Turnyro pusfinalyje „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ 0-3 (23:25, 20:25, 22:25) nusileido Baltijos čempionei Tartu „Bigbank“ komandai.
Nors šiauliečiai visuose trijuose setuose atkakliai priešinosi savo varžovams, patyrusi Estijos ekipa lemiamais momentais žaidė tiksliau ir šventė pergalę.
Šiaulių klubui 11 taškų pelnė Emilis Bartkus, po 7 – Artūras Vincėlovičius ir Tomas Rogal.
Pirmosios sezono pergalės šiauliečiams ilgai laukti neteko. Rungtynėse dėl trečiosios vietos jie užtikrintai 3-0 (25:20, 25:14, 25:19) nugalėjo Daugpilio komandą.
Šiaulių ekipos treneris latvis Maris Vensbergas pozityviai vertina ir užimtą vietą, ir pademonstruota žaidimą.
„Baltijos Supertaurės turnyrą vertinu labai teigiamai. Jį planavome kaip jėgų išbandymą prieš Baltijos lygos komandas, pernelyg neakcentuojant pergalės. Viskas pavyko net geriau nei tikėjausi. Pusfinalyje turėjome galimybę susitikti su Baltijos čempione, o kovoje dėl trečios vietos iškovojo pergalę prieš Daugpilio komandą. Labiausiai patiko žaidimo eiga, kai mačo pradžioje sugebėjome pakreipti įvykius savo naudai“, – kalbėjo M. Vensbergas.
Visgi treneris išlieka realistiškas. Jo teigimu, šiauliečiams dar reikia tobulinti daug dalykų ir elementų.
„Kitos komandos dar nežaidžia pilnų sudėčių, todėl jų tarpusavio žaidimas dar nėra iki galo sustyguotas. Mes toliau dirbsime, tobulėsime ir sieksime įrodyti, kad priklausome stipriausių Baltijos komandų gretoms. Komandos vadovybė mums suteikė puikias sąlygas dirbti, o vaikinai yra atsakingi ir pasiryžę tobulėti. Tuo pačiu kviečiu tinklinio sirgalius Lietuvoje sekti komandos progresą ir atvykti į mūsų namų rungtynes Šiauliuose“, – kalbėjo M. Vensbergas.
Baltijos Supertaurę iškovojo Tartu komanda, finale 3-0 (27:25, 25:23, 25:21) įveikusi „Robežsardze-RSU“ tinklininkus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!