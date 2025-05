Eksperimentas „Enhanced Games“: Graikijos plaukikas vartodamas dopingą gerina pasaulio rekordą ir gauna 1 mln. JAV dolerių premiją

Garsus Graikijos plaukikas, praėjusių metų Europos čempionas, Kristianas Gkolomeevas pranešė, kad nusprendė pasitraukti iš įprastų sporto varžybų ir priėmė „Enhanced Games“ organizatorių pasiūlymą. Graikas 2 mėnesius vartojo draudžiamus preparatus, dėvėjo draudžiamą plaukimo kostiumą ir 50 m laisvuoju stiliumi nuplaukė per 20.89 sek. Taip jis neoficialiai pagerino prieš 16 metų „superkostiumų“ eroje pasiektą brazilo Cesaro Cielo Filho pasaulio rekordą (20.91).

K. Gkolomeevui už pagerintą C. Cielo Filho rezultatą atiteko 1 mln. JAV dolerių premija. Tiesa, graiko rekordas oficialiai nebus pripažintas, nes jis buvo pasiektas vartojant dopingą ir dėvint jau uždraustą plaukimo kostiumą.

Šios rungties olimpinis čempionas Cameronas McEvoy‘us kolegos rezultato nesureikšmino: „Šitas rezultatas niekur nesiskaičiuos. Jis yra beprasmis. Nors šitų žaidynių organizatoriai ir aiškina, kad užtikrins sportininkų saugumą, bet jie nesupranta, kaip atletai žaloja save, vartodami tiek daug dopingo ir kaip tai pakenks jų sveikatai ilguoju laikotarpiu“.

Piktai apie būsimas žaidynes pasisakė ir keturiskart olimpinė čempionė Ariarne Titmus. Ji pabrėžė, kad nesutiktų startuoti „Enhanced Games“ net už 10 mln. JAV dolerių premiją.

Tarptautinė antidopingo agentūra (WADA) irgi pasmerkė „Enhanced Games“ žaidynių idėją. WADA atstovai pažymėjo, kad „Enhanced Games“ žaidynėms besiruošiantys sportininkai vartoja dar menkai ištirtus preparatus, todėl yra didelė rizika, kad sportininkai pakenks savo sveikatai ilguoju laikotarpiu.

„Enhanced Games“ žaidynės turėtų įvykti 2026 m. Las Vegase (JAV), o prie jų finansavimo žada prisidėti...Donaldas Trumpas jaunesnysis.

„Daugiau nei 100 metų sporto elitas slopino naujoves, žlugdė individualų meistriškumą ir neleido sportininkams peržengti galimybių ribų. Tai baigiasi dabar. „Enhanced Games“ reiškia ateitį – tikrą konkurenciją, tikrą laisvę ir tikrus rekordus, kurie bus mušami. Tai apie meistriškumą, naujoves ir Amerikos dominavimą pasaulinėje arenoje – tai yra ir MAGA judėjimo idealai. „Enhanced Games“ taps milžinišku reiškiniu ir aš negalėčiau labiau didžiuotis remdamas šią idėją, kuri amžiams pakeis sportą“, - teigė D. Trumpas jaunesnysis.

🚨 The "Enhanced Games" — dubbed the Olympics on drugs — now have a venue, date, and a world record claim by a doped swimmer.



Backed by Trump Jr. and tech billionaires, critics say it's more circus than competition.



May 2026. Vegas. 💉🏅 pic.twitter.com/V4tFYGOE2O