Meilutytės atvirumas apie trenerio metodus nustebino Estijos plaukimo žvaigždę

R. Meilutytė teigė, kad J. Ruddas per didelį dėmesį svoriui ir plaukikų mitybai prisidėjo prie jos valgymo sutrikimų ir depresijos. Iš viso 12 buvusių plaukikų BBC liudijo, kad būdami elitiniame jaunųjų plaukikų klube, kai J. Ruddas buvo vyriausiasis treneris, patyrė patyčias, toksišką treniruočių atmosferą ir maisto kontrolės kultūrą.

Kai R. Meilutytė prisipažino treneriui, kad po valgio specialiai vemia norėdama sulieknėti, J. Ruddas, anot jos, nusijuokė ir pasakė: „Na bent jau kalorijos pasišalina.“

Ji taip pat pasakojo, kad J. Ruddas kartą, likus kelioms akimirkoms iki svarbių varžybų, kai jai buvo 16, pasakė: „Tavo subinė stora.“

World record-breaking swimmer Rūta Meilutytė said coach Jon Rudd’s focus on weighing and swimmers’ diets contributed to her struggle with an eating disorder and depression



Swim England has apologised



Rudd has not yet responded to the BBC