Pusfinalį pasitinkantis Dovydas Giedraitis: „Jonavos pergalė ketvirtfinalyje labai nenustebino“

Į pirmąjį susitikimą „Žalgirio“ arenoje krepšinio gerbėjai yra kviečiami ketvirtadienį 18.30 val., o prieš pusfinalio serijos startą „Žalgiris TV“ pakalbino komandos gynėją Dovydą Giedraitį.

„Visą laiką pirmosios rungtynės atkrintamosiose yra šiek tiek sunkesnės, nes prasideda lemiamų kovų metas. Atsiranda daugiau streso, visai kitas jausmas. Pirmosiose rungtynėse su Klaipėdos „Neptūnu“ gal šiek tiek strigome, bet antrosiose greičiau įsivažiavome ir viskas buvo geriau“, – laimėtą ketvirtfinalio seriją su uostamiesčio ekipa prisiminė D.Giedraitis.

REKLAMA

REKLAMA

Jonaviečiai ketvirtfinalio serijoje dukart nugalėjo Vilniaus „Wolves Twinsbet“ komandą ir antrą kartą per trejus metus pateko į pusfinalio etapą.

REKLAMA

„Serijos baigtis gal labai ir nenustebino, nes Jonava visą sezoną gerai žaidė. Tai solidžiai sukomplektuota komanda. Užsieniečiai dabar yra labai geroje formoje. Lietuviai taip pat prideda daug. Tai labai pavojinga komanda, kuri visad kaunasi iš paskutiniųjų, todėl nepasakyčiau, kad labai nustebau“, – teigė D.Giedraitis.

Žalgiriečiai neturėjo daug laiko pasiruošti pusfinalio serijai, bet reguliariajame sezone Jonavos komandą įveikė visus 4 kartus.

REKLAMA

REKLAMA

„Svarbiausia yra nedaryti kvailų klaidų, kad jie neturėtų progų bėgti į greitą puolimą. Reikia atsirinkti tinkamus metimus, būti fiziškais ir komunikuoti gynyboje. Didžioji dalis puolimo vyksta per Brandoną Childressą ir Dominicą Brewtoną. Jie ir kitiems žaidėjams sukuria laisvus metimus, nes varžovai eina į pagalbas jų stabdymui“, – Jonavos komandos žaidimą analizavo D.Giedraitis.

Be to, ketvirtadienį per rungtynių didžiąją pertrauką „Žalgirio“ arenoje susirinkę žiūrovai turės galimybę pasveikinti iš Abu Dabio sugrįžusią „Žalgirio“ aštuoniolikmečių komandą, kuri laimėjo Eurolygos jaunių finalinį turnyrą.