E.Atamanas: apie pražangų traktavimą G.Antetokounmpo ir C.Osmano būklę

Prieš būsimas rungtynes turkų vyriausiasis treneris Erginas Atamanas skyrė dėmesio arbitrų darbui.
„Teisėjai irgi žmonės ir jie seka naujienas. Šių pareiškimų tikslas, kad jie būtų atsargesni. Juk tai yra dvi labai aukštos kokybės komandos.
Teisėjai tikrai stengsis priimti teisingus sprendimus. Tai reiškia, kad jeigu Giannis padarys pražangą, jie ją fiksuos neatsižvelgdami į jo vardą. Mes tiesiog žaisime savo žaidimą.
Gianniui fiksuojama daug pražangų puolime. Mes neturėsime laiko galvoti apie tai, kad teisėjai po turnyro peržiūrės savo sprendimus“, – kalbėjo turkų specialistas.
Vis dar neaišku, ar Turkijos rinktinei padės Cedi Osmanas, kus susižeidė čiurną ketvirtfinalio mače.
„Cedi vis dar gydomas. Žinoma, kad šiandien jis dar negalėjo treniruotis. Ar jis žais, paaiškės tik rytoj rungtynių metu. O jeigu žais, tuomet tik rungtynių metu paaiškės, kiek jis gali būti efektyvus. Mes priimsime sprendimus atsižvelgdami į tai“, – teigė turkų specialistas.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!