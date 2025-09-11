Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

E.Atamanas: apie pražangų traktavimą G.Antetokounmpo ir C.Osmano būklę

2025-09-11 22:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-11 22:13

Penktadienį Europos čempionato pusfinalyje susitiks Graikijos ir Turkijos rinktinės.

E.Atamanas apžvelgė būsimas rungtynes (BNS nuotr.)

Penktadienį Europos čempionato pusfinalyje susitiks Graikijos ir Turkijos rinktinės.

REKLAMA
0

Prieš būsimas rungtynes turkų vyriausiasis treneris Erginas Atamanas skyrė dėmesio arbitrų darbui.

„Teisėjai irgi žmonės ir jie seka naujienas. Šių pareiškimų tikslas, kad jie būtų atsargesni. Juk tai yra dvi labai aukštos kokybės komandos.

Teisėjai tikrai stengsis priimti teisingus sprendimus. Tai reiškia, kad jeigu Giannis padarys pražangą, jie ją fiksuos neatsižvelgdami į jo vardą. Mes tiesiog žaisime savo žaidimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gianniui fiksuojama daug pražangų puolime. Mes neturėsime laiko galvoti apie tai, kad teisėjai po turnyro peržiūrės savo sprendimus“, – kalbėjo turkų specialistas.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dar neaišku, ar Turkijos rinktinei padės Cedi Osmanas, kus susižeidė čiurną ketvirtfinalio mače.

„Cedi vis dar gydomas. Žinoma, kad šiandien jis dar negalėjo treniruotis. Ar jis žais, paaiškės tik rytoj rungtynių metu. O jeigu žais, tuomet tik rungtynių metu paaiškės, kiek jis gali būti efektyvus. Mes priimsime sprendimus atsižvelgdami į tai“, – teigė turkų specialistas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų