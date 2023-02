Džokovičiui liko vos savaitė iki 25 metus gyvavusio rekordo sumušimo

Serbų teniso žvaigždė pradėjo savo 377-ąją savaitę būdamas ATP reitingo lyderiu. Su tokiu pasiekimu jis susilygino su buvusia pirmąja pasaulio rakete vokiete S. Graf. Šį rekordą ji buvo pasiekusi dar 1997 m.

22 kartus tapęs „Didžiojo kirčio“ turnyro čempionu, kaip ir S. Graf, N. Džokovičius ATP reitingo lyderiu tapo 2011 m. liepą.

Po savaitės N. Džokovičius turėtų pasiekti rekordinį 378 savaičių reitingą, tačiau jo laukia sunki 19-mečio Carloso Alcarazo konkurencija.

Lyderio vietą C. Alcarazo užleido po to, kai dėl traumos negalėjo dalyvauti „Australian Open“ turnyre. Visgi tenisininkas su N. Džokovičiumi taškais gali susilyginti, jei šią savaitę išlaikys savo lyderystę Rio de Ženeiro turnyre „Rio Open“.

🚨 RECORD ALERT 🚨



NOVAK DJOKOVIC MAKES HISTORY!!! 🇷🇸🐐



The Serbian equals Steffi Graf's all-time ranking record for most weeks at no. 1. pic.twitter.com/sAT0g5uxt9