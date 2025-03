Dvigubas smūgis „Ferrari“: L.Hamiltonas ir Ch.Leclercas – diskvalifikuoti

5-as finišavęs Ch.Leclercas ir 11-as buvęs P.Gasly diskvalifikuoti dėl to, kad jų bolidai buvo per lengvi. Po lenktynių pabaigos buvo išsiaiškinta, kad jų bolidai svėrė mažiau nei 800 kg ir nepasiekė nustatytos svorio normos.

Tuo tarpu 6-am finišavusiam L.Hamiltonui diskvalifikacija skirta todėl, kad jo bolido dugnas neatitiko reikalavimų.

BREAKING: Pierre Gasly, Charles Leclerc and Lewis Hamilton have been disqualified from the Chinese Grand Prix



Gasly and Leclerc's cars were found to be underweight, while Hamilton's car was deemed to have excessive skid wear#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2YPuFk8DZL

