Dvi Lenkijos tenisininkės Uhano pusfinalyje – Swiatek laukia akistata su gera drauge

Šešis „Didžiojo kirčio“ turnyrus laimėjusi I. Swiatek pirmą kartą karjeroje pasiekė Uhano turnyro pusfinalį. Ji taip pat siekia iškovoti vieną iš dviejų likusių kelialapių į kitą mėnesį Indian Velse vyksiantį aštuonių geriausių sezono tenisininkių WTA finalinį turnyrą.
„Smagu, kad pusfinalyje turėsime dvi Lenkijos tenisininkes. Manau, tai labai svarbu Lenkijos tenisui, todėl tikiuosi, kad mūsų laukia gražus mačas. Labai džiaugiuosi dėl Majos – šiemet jos žaidimas tikrai pagerėjo“, – sakė I. Swiatek.
26-erių A. Li šią savaitę pasiekė karjeros rekordą. Antrojo etapo mače amerikietė sensacingai įveikė antrąją pasaulio raketę Aryną Sabalenką, o trečiajame rate iškovojo 100-ąją pergalę WTA ture ir pirmą kartą pateko į WTA 1000 serijos turnyro ketvirtfinalį.
Pasaulio reitinge 31-ąją vietą užimanti A. Li rimtai pasipriešino I. Swiatek pirmajame sete. Lenkė padarė 21 neišprovokuotą klaidą ir turėjo atremti tris varžovės galimybes tašku laimėti jos padavimų seriją, tačiau išsaugojo anksti įgytą pranašumą ir po 56 minučių laimėjo setą 6:4.
Antrajame sete I. Swiatek perėmė iniciatyvą ir nebeleido varžovei sugrįžti į kovą. Pergalė jai garantavo vietą ketvirtajame šių metų WTA 1000 serijos turnyrų pusfinalyje.
Kitame ketvirtfinalyje M. Chwalinska po atkaklios kovos 6:0, 3:6, 7:5 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę graikę Marią Sakkari (WTA-35) ir pirmą kartą karjeroje pateko į WTA 1000 serijos turnyro pusfinalį.
WTA 1000 turnyro Uhane prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,088 mln. JAV dolerių.
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