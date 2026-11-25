Apie pasiruošimą į Europą bei Afriką sugrįžtančiam raliui D. Karka papasakojo „iGo2Dakar“ tinklalaidėje. Pasak lenktynininko, sprendimą keisti motociklą ir pasiruošimo planą padiktavo skaudi pirmojo Dakaro patirtis, kai dėl ligos teko kovoti ne su varžovais, o su savo organizmu.
Sunkiausia pamoka – kova su liga ir logistikos iššūkiai
Prisimindamas šių metų sausį pasibaigusį debiutą Saudo Arabijoje, D. Karka pripažįsta, kad net ir žiūrint dokumentinius kadrus apima nemalonūs prisiminimai. Pasak sportininko, dėl užklupusio viruso jis negalėjo parodyti tikrojo savo tempo, o kiekvieną dieną tekdavo kovoti su mintimis apie pasitraukimą.
Visgi pasitraukti iš lenktynių D. Karkai neleido užsispyrimas, todėl jis sau pasakė važiuosiąs tol, kol pajėgs pats nulipti nuo motociklo. Kad tokia situacija nepasikartotų 2027 metų ralyje, sportininkas į komandą įtraukė kineziterapeutą iš Lietuvos, kuris padės greičiau atgauti jėgas po greičio ruožų ir prižiūrės sveikatą.
Naujų iššūkių pateiks ir pasikeitusi ralio geografija. Lenktynės prasidės Portugalijoje, tačiau jau po pirmojo greičio ruožo dalyvių laukia varginantis pervažiavimas ir kelionė keltu į Maroką. Motociklininkai negalės sukrauti technikos į aptarnavimo sunkvežimius, todėl į keltą privalės įvažiuoti patys, o išsilaipinę Afrikoje iškart tęs kelionę iki stovyklavietės.
Kodėl „Honda“ iškeitė į KTM?
Pirmajame Dakare lietuvis važiavo „Honda“ motociklu, tačiau tokį pasirinkimą lėmė ne techninės savybės, o komandos „HT Rally“ suteikta galimybė gauti starto vietą. Jau lenktynių metu įvertinęs varžovų techniką, D. Karka nusprendė, kad antrajam startui būtinas KTM motociklas.
Sportininkas aiškina, kad standartinis „Honda“ modelis yra paremtas mažesnio enduro motociklo baze, prie kurios tik pritaikytos ralio detalės. Tuo metu KTM gamintojas savo raliui skirtą motociklą nuo pat pradžių kuria būtent šioms varžyboms, todėl jis turi ilgesnę ratų bazę.
Ilgesnė bazė užtikrina kur kas didesnį stabilumą lekiant maksimaliu greičiu, o pats variklis yra galingesnis bei patikimesnis. D. Karka pabrėžia, kad šiemet startuos po savo įkurtos komandos „Moto Concepts Dakar Team“ vėliava, o pagrindiniu rėmėju tapo jo paties vystomas verslas.
Pažįstamos Maroko kopos ir konkurentų gretos
Nors pavasarį patirta riešo trauma privertė D. Karką praleisti Lietuvos motokroso čempionatą ir pusmetį nesėsti ant motociklo, pasiruošimo raliui tai nesugriovė. Lenktynininkas daugiausia dėmesio skyrė darbui su kelio knyga ir treniruotėms Maroko dykumose, kurių smėlynus jis pažįsta geriau nei Saudo Arabijos trasas.
Pasak D. Karkos, Maroko kopos skiriasi nuo Saudo Arabijos smėlynų – jos yra tankesnės, lipa viena ant kitos, o užkilus į vieną viršūnę neretai tenka įveikti dar kelias stačias atkarpas. Sportininkas tikisi, kad sukauptos valandos Merzugos regione ir patirtis Maroko ralyje suteiks jam pranašumą prieš varžovus.
Kalbėdamas apie konkurenciją, D. Karka skaičiuoja, kad maždaug 70 proc. motociklininkų į Dakarą atvyksta tiesiog pasiekti finišą, o dėl aukščiausių pozicijų kasdien rizikuoja apie 40 greičiausių lenktynininkų. Lietuvis išskiria stiprius „Rally 2“ klasės varžovus, tokius kaip Michaelis Docherty ar Konradas Dabrowskis, tačiau pats taikosi į geriausiųjų dešimtuką, o esant palankioms aplinkybėms – ir į penketuką.
Netikėta žinia apie N. Jucių ir finalinis pasiruošimo etapas
Tinklalaidėje paaiškėjo ir dar viena svarbi naujiena Lietuvos automobilių bei motociklų sporto gerbėjams – 2027 metų Dakare nestartuos Baltijos šalių enduro čempionas Nerimantas Jucius. D. Karka atskleidė, kad kolega nusprendė padaryti pertrauką, nes neseniai susilaukė vaiko ir šiuo metu laiką bei finansus skiria šeimai.
Tuo metu kitas lietuvis Edvardas Sokolovskis jau išbando jėgas dykumose ir sėkmingai pasirodė „Abu Dhabi Desert Challenge“ varžybų prologe, kur užėmė 11 vietą.
Pats D. Karka paskutinį pasiruošimo etapą pradės lapkričio pabaigoje Ispanijoje, vėliau šešias dienas treniruosis Maroke, o po trumpų Kalėdų atostogų Lietuvoje išvyks tiesiai į startą Portugalijoje.
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