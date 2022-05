Dončičius sukratė 45 taškus, bet „Suns“ užtikrintai pradėjo seriją prieš „Mavericks“

Jasono Kiddo auklėtiniai išvykoje 114:121 (25:35, 31:34, 23:27, 35:25) nusileido Finikso „Suns“ ir serijoje iki keturių pergalių atsilieka 0-1.

„Mavericks“ šiame susitikime nė karto nepirmavo.

„Suns“ rungtynes pradėjo devyniais taškais be atsako ir greitai susikrovė dviženklį pranašumą, kurį panaikinti „Mavericks“ kėsinosi tik kartą. Antrojo kėlinio viduryje svečiai pelnė 9 taškus be atsako ir priartėjo iki 47:51, bet „Suns“ atsakė savo sėkmingai atkarpa ir per kelias minutes susigrąžino dviženklį pranašumą.

Finikso ekipa varžovus galutinai palaužė trečiojo kėlinio antroje pusėje – Cameronas Johnsonas smeigė du tritaškius, po vieną pridėjo Cameronas Payne’as ir Mikalas Bridgesas, o „Suns“ pranašumas šoktelėjo iki 96:78. Šio „Mavericks“ per paskutines dvylika minučių panaikinti jau nesugebėjo, o arčiau prie varžovų priartėjo tik pačioje mačo pabaigoje.

L. Dončičius Dalaso klubui pelnė net 45 taškus (11/19 dvit., 4/11 trit., 11/14 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, bet suklydo 5 kartus.

Iki karjeros rezultatyvumo rekordo NBA atkrintamosiose slovėnui pritrūko vos taško.

„Suns“: D. Aytonas 25, D. Bookeris 23 (9 atk. kam., 8 rez. perd.), Ch. Paulas 19, C. Johnsonas 17, M. Bridgesas 13, J. Crowderis 11.

„Mavericks“: L. Dončičius 45, M. Kleberas 19, D. Finney-Smithas 15, J. Brunsonas 13.