Dončičius prakalbo apie galimybę iš Nebo atimti Slovėnijos pasą

S. Dončičius, atsakingas už naturalizacijos procesą Slovėnijos krepšinio federacijoje, užsiminė, jog gali būti svarstoma galimybė atimti pilietybę iš J. Nebo.
„Per kelis pokalbius Nebo man niekada nesakė, kad nežais, net ir po paskutinės traumos, – pasakojo S. Dončičius. – Vėliau buvome informuoti, kad jam nepatariama žaisti. Gerbiu Messinos poziciją, jog svarbiausia – žaidėjų sveikata, bet mes taip pat turime savo ataskaitas ir ekspertų vertinimus. Žinome, apie ką kalbame.
Situacija buvo neįprasta. Kaip turėtume elgtis? Šiuo metu susitelkiame į šį čempionatą, bet po turnyro turėsime spręsti šį klausimą, įskaitant pokalbius su Slovėnijos valdžia. Nebo gavo pilietybę tam, kad žaistų krepšinį. Jei jis to daryti nebenori, nematau prasmės tęsti bendradarbiavimo.“
Priminsime, kad praėjusią vasarą H. Nebo atstovavo Slovėnijai olimpinės atrankos turnyre, kur vidutiniškai rinko po 16,3 taško ir 9,3 atkovoto kamuolio.
