Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Dončičius prakalbo apie galimybę iš Nebo atimti Slovėnijos pasą

2025-08-25 18:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 18:10

Slovėnijos rinktinė vyksta į Katovicus, kur startuos Europos čempionate. Tačiau dar prieš turnyrą komandos sporto direktorius ir Lukos Dončičiaus tėvas Saša Dončičius išsakė aštrią kritiką Joshui Nebo.

Joshas Nebo | BNS nuotr.

Slovėnijos rinktinė vyksta į Katovicus, kur startuos Europos čempionate. Tačiau dar prieš turnyrą komandos sporto direktorius ir Lukos Dončičiaus tėvas Saša Dončičius išsakė aštrią kritiką Joshui Nebo.

REKLAMA
0

S. Dončičius, atsakingas už naturalizacijos procesą Slovėnijos krepšinio federacijoje, užsiminė, jog gali būti svarstoma galimybė atimti pilietybę iš J. Nebo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Per kelis pokalbius Nebo man niekada nesakė, kad nežais, net ir po paskutinės traumos, – pasakojo S. Dončičius. – Vėliau buvome informuoti, kad jam nepatariama žaisti. Gerbiu Messinos poziciją, jog svarbiausia – žaidėjų sveikata, bet mes taip pat turime savo ataskaitas ir ekspertų vertinimus. Žinome, apie ką kalbame.

REKLAMA
REKLAMA

Situacija buvo neįprasta. Kaip turėtume elgtis? Šiuo metu susitelkiame į šį čempionatą, bet po turnyro turėsime spręsti šį klausimą, įskaitant pokalbius su Slovėnijos valdžia. Nebo gavo pilietybę tam, kad žaistų krepšinį. Jei jis to daryti nebenori, nematau prasmės tęsti bendradarbiavimo.“

Priminsime, kad praėjusią vasarą H. Nebo atstovavo Slovėnijai olimpinės atrankos turnyre, kur vidutiniškai rinko po 16,3 taško ir 9,3 atkovoto kamuolio.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų