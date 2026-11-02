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Dončičius prabilo apie pagerėjusią gynybą ir ilgą pertrauką be krepšinio

2026-11-02 08:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 08:17
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Los Andželo „Lakers“ lyderis Luka Dončičius įsitikinęs, kad šį sezoną gerokai patobulėjo ne tik puolime, bet ir gynyboje.

Dončičius | Scanpix nuotr.

Los Andželo „Lakers“ lyderis Luka Dončičius įsitikinęs, kad šį sezoną gerokai patobulėjo ne tik puolime, bet ir gynyboje.

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Po pergalės 131:125 prieš Toronto „Raptors“ Slovėnijos rinktinės žvaigždė sulaukė klausimų apie savo gynybą, kurią po rungtynių gyrė tiek vyriausiasis treneris JJ Redickas, tiek komandos vidurio puolėjas Walkeris Kessleris.

Ilgą laiką dėl nepakankamų pastangų gynyboje kritikuotas L. Dončičius šį kartą į žurnalistų klausimus reagavo su šypsena.

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„Kodėl mane taip vertina? Nežinau. Akivaizdu, kad nesu geriausias NBA gynėjas, tačiau manau, jog šį sezoną tikrai žengiau didelį žingsnį į priekį.

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Žmonės kalbės tai, ką nori kalbėti. Žiniasklaida taip pat sakys, ką nori. Tačiau aš žinau ir mano komanda žino, kad šį sezoną ginamės geriau. Manau, kad tai padeda visai komandai“, – kalbėjo L. Dončičius.

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27-erių slovėnas pabrėžė, kad išorinei kritikai daug dėmesio neskiria.

„Žmonės vis tiek ras, ką blogo pasakyti“, – pridūrė gynėjas.

L. Dončičius taip pat pripažino, kad po daugiau nei pusmetį trukusios pertraukos be rungtynių jam prireikė laiko susigrąžinti įprastą sportinę formą.

„Kol laimime rungtynes, man viskas gerai. Nežaidžiau šešis ar septynis mėnesius. Dabar tiesiog stengiuosi atrasti savo ritmą ir jaučiu, kad kiekvieną kartą sekasi vis geriau“, – teigė „Lakers“ lyderis.

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Slovėnas neslėpė, kad ankstesnio sezono pabaiga jam sukėlė daug nusivylimo.

„Tikrai buvo labai daug nusivylimo. Praėjusį sezoną mėgavausi krepšiniu, kol viskas netikėtai nutrūko“, – prisiminė L. Dončičius.

Nepaisant ilgos pertraukos, gynėjas naująjį sezoną pradėjo įspūdingai.

Per rungtynes jis vidutiniškai pelno po 37,7 taško, atkovoja po 8,2 kamuolio ir atlieka po 7,3 rezultatyvaus perdavimo.

Penkerias iš septynerių rungtynių laimėjusi „Lakers“ (5/2) ekipa šiuo metu užima ketvirtąją vietą Vakarų konferencijoje.

Artimiausią susitikimą Los Andželo klubas žais pirmadienį, kai namuose priims Giannio Antetokounmpo vedamą Majamio „Heat“ komandą.

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