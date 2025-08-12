Dončičius formą įvertinęs Slovėnijos treneris paminėjo lietuvius tarp favoritų

„Luka pakeitė savo darbo metodus, o ar jis geriau pasirengęs, pamatysime, – „Meridian Sport“ sakė A. Sekuličius. – Dabar jis negali būti aukščiausios formos, nes tik neseniai pradėjo krepšinio treniruotes.“
„Tai dar ne tas tikrasis Dončičius, kurį visi žinome, – pridūrė treneris. – Svarbiausia, kad jis labai motyvuotas. Jis atvyko pasiekti kažko ypatingo su rinktine ir po to būti pasirengęs naujam sezonui.“
Iki šiol L.Dončičius sužaidė tik vienerias Slovėnijos kontrolines rungtynes pasirengimo cikle. Jose jis pelnė 19 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
A. Sekuličius artėjančiame turnyre aiškia favorite įvardijo Serbiją.
„Numeris vienas favoritė neabejotinai yra Serbija – jie turi viską, ko reikia auksui iškovoti, – sakė treneris. – Tačiau favoritai ne visada laimi.
Prancūzija visada stipri, Vokietija parodė savo jėgą mūsų pasirengime, Graikija, Ispanija, Italija ir Latvija – su išskirtine Kristapo Porzingio vedama karta – yra pavojingos. Lietuva taip pat visuomet yra sunkus varžovas.“
