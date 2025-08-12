Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Dončičius formą įvertinęs Slovėnijos treneris paminėjo lietuvius tarp favoritų

2025-08-12 15:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 15:39

Luka Dončičius šią vasarą atliko didelę kūno transformaciją – ėmė laikytis griežtos dietos ir naujos fizinio pasirengimo programos. Pasak Slovėnijos rinktinės vyriausiojo trenerio Aleksandro Sekuličiaus, L. Dončičius dar ieško savo ritmo.

Aleksandras Sekuličius | Scanpix nuotr.

Luka Dončičius šią vasarą atliko didelę kūno transformaciją – ėmė laikytis griežtos dietos ir naujos fizinio pasirengimo programos. Pasak Slovėnijos rinktinės vyriausiojo trenerio Aleksandro Sekuličiaus, L. Dončičius dar ieško savo ritmo.

0

„Luka pakeitė savo darbo metodus, o ar jis geriau pasirengęs, pamatysime, – „Meridian Sport“ sakė A. Sekuličius. – Dabar jis negali būti aukščiausios formos, nes tik neseniai pradėjo krepšinio treniruotes.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai dar ne tas tikrasis Dončičius, kurį visi žinome, – pridūrė treneris. – Svarbiausia, kad jis labai motyvuotas. Jis atvyko pasiekti kažko ypatingo su rinktine ir po to būti pasirengęs naujam sezonui.“

Iki šiol L.Dončičius sužaidė tik vienerias Slovėnijos kontrolines rungtynes pasirengimo cikle. Jose jis pelnė 19 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

A. Sekuličius artėjančiame turnyre aiškia favorite įvardijo Serbiją.

„Numeris vienas favoritė neabejotinai yra Serbija – jie turi viską, ko reikia auksui iškovoti, – sakė treneris. – Tačiau favoritai ne visada laimi.

Prancūzija visada stipri, Vokietija parodė savo jėgą mūsų pasirengime, Graikija, Ispanija, Italija ir Latvija – su išskirtine Kristapo Porzingio vedama karta – yra pavojingos. Lietuva taip pat visuomet yra sunkus varžovas.“

