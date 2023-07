Dončičiui – „Mavericks“ raginimas numesti svorio: aišku, kokia turėtų būti ideali slovėno kondicija

„Mavericks“ yra įsitikinę, kad mažesnis svoris leistų krepšininkui geriau žaisti gynyboje bei padėtų išvengti traumų.

2021 metais L.Dončičius į treniruočių stovyklą atvyko sverdamas net 118 kg, kai pageidautinas svoris buvo nustatytas 104 kg.

Šią vasarą krepšininkas sunkiai dirba ir ruošiasi pasaulio čempionatui su Slovėnijos rinktine.

24 metų 201 cm ūgio L.Dončičius praėjusį sezoną per vidutiniškai 36 minutes pasiekė 32,4 taško, 8,6 atkovoto, 1,4 perimto kamuolio ir 8 rezultatyvių perdavimų vidurkius.

Luka Dončić doing sprints today for his daily workout.



