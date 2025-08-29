„Dinaric“ ralis įveiktas: finišas pasiektas be stabdžių, bet podiumo pozicijos išsaugotos

„Iš esmės šis ralis buvo labai sudėtingas – kiekviena diena atnešė savų nuotykių ir išbandymų. Kalnus reikia gerbti, nes klaidos čia kainuoja labai brangiai. Tuo įsitikinom per pirmą ir ketvirtą varžybų dieną, kai patyriau dvi gan stiprias avarijas. Kitomis dienomis taip pat nepavyko išvengti technikos pažeidimų. Šiandien, beje, taip pat išlindo keli techniniai nesklandumai – užvirę degalai, sutrūkęs stabdžių diskas, dėl ko likau be jų“, – pasakojo Antanas Kanopkinas ir atskleidė, jog likusį maršrutą dingus stabdžiams važiavo kiek tik galėjo, kad išsaugotų trečiąją poziciją.
„Vienas saldesnių finišų mano karjeroje. Savo Achilo kulną įveikiau ir labai dėl to džiaugiuosi“, – didelę patirtį tokio tipo varžybose jau sukaupęs A. Kanopkinas neslėpė šios pergalės sudėtingumo bei svarbos.
Sportininkui, nors ir patyrus daug sunkumų, pavyko iškovoti trečiąją vietą tarp trylikos startavusių keturračių. Kitas „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas Adomas Gančierius, į lenktynes grįžęs po dviejų metų pertraukos, iškovojo antrąją poziciją, į priekį praleidęs lenką Piotrą Michalaką.
„Paskutinioji ralio diena man buvo viena lengviausių – labai smagiai važiavau pirmąją dalį, su atsarga, nes užtikrintai turėjau antrąją poziciją, tai nenorėjau sulaužyti keturračio. Tai pirmieji šimtas kilometrų prabėgo akimirksiu, o antroji dienos dalis, po neutralizacijos, driekėsi kalnais, bet teko visą laiką važiuoti labai lėtai, per akmenis. Matyt, tai buvo išlikimo atkarpa.
Šiaip, apibendrinant ralį, jis buvo labai stiprus, įdomus, visapusiškas. Gavome visko, gal pritrūko navigacinių iššūkių. Vaizdai puikūs, viskas gražu. Grįžus po poros metų pertraukos antra pozicija – super pasiekimas. Keturratį taip pat pavyko išsaugoti“, – kalbėjo A. Gančierius.
Komandai šis ralis buvo lyg pasiruošimas artėjančiam pasaulio čempionato etapui Portugalijoje, kuris prasidės jau rugsėjo mėnesį.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!