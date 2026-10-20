Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Didžiulę persvarą antrajame sete turėjusi Lukošiūtė krito prieš favoritę

2026-10-20 16:11 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-20 16:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre kvalifikaciją įveikusi 25-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-540) pagrindinio etapo starte tik po įtemptos 1 valandos 44 minučių kovos 4:6, 6:7 (0:7) nusileido pirmai pagal skirstymą Prancūzijos atstovei Annai Blinkovai (WTA-72).

Andrė Lukošiūtė (Tarptautinės teniso federacijos nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre kvalifikaciją įveikusi 25-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-540) pagrindinio etapo starte tik po įtemptos 1 valandos 44 minučių kovos 4:6, 6:7 (0:7) nusileido pirmai pagal skirstymą Prancūzijos atstovei Annai Blinkovai (WTA-72).

REKLAMA
0

Lietuvė geriau pradėjo mačą (2:0) ir galėjo susikrauti dar didesnę persvarą, jei trečiajame geime būtų realizavusi „break pointą“. Ketvirtajame geime savo progą iššvaistė ir A. Blinkova, bet šeštajame geime ji taip nebeklydo (3:3). A. Lukošiūtė netrukus laimėjo varžovės padavimų seriją (4:3), tačiau vėliau pralaimėjo 3 geimus iš eilės ir prastai baigė setą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete A. Lukošiūtė ilgą laiką dominavo korte ir pirmavo net 5:1. Deja, aštuntajame geime lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją, devintajame iššvaistė 2 „set pointus“, o dešimtajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (5:5). A. Lukošiūtė prastą atkarpą nutraukė laimėdama A. Blinkovos padavimų seriją (6:5), bet dvyliktajame geime savo padavimais nepajėgė užbaigti seto, o pratęsime neturėjo didesnių vilčių.

REKLAMA
REKLAMA

Vos prieš mėnesį A. Blinkova vietoj Rusijos nusprendė atstovauti Prancūzijai. Ji tapo jau 17-ąja Rusijos tenisininke, nuo 2022 metų pakeitusia atstovaujamą šalį.

REKLAMA

„Po tiek metų, praleistų Prancūzijoje – tarp savo namų Kanuose ir turnyrų – ši šalis tapo daugiau nei treniruočių vieta. Ji tapo mano šalimi. Esu laiminga ir didžiuojuosi galėdama nuo šiol atstovauti Prancūzijai tarptautinėje arenoje“, – rašė tenisininkė.

Maskvoje gimusi tenisininkė jau kelerius metus treniruojasi Kanuose, kur dirba su treneriu Gerardu Solvesu. Per karjerą A. Blinkova yra laimėjusi du WTA turnyrus – 2022 metais triumfavo turnyre Rumunijoje, o 2025 metų lapkritį nugalėjo turnyre Kinijoje. Aukščiausia A. Blinkovos vieta pasaulio reitinge buvo 34-oji. Pakeitusi atstovaujamą šalį ji tapo antrąja Prancūzijos rakete – aukščiau už ją reitinge yra tik 34-oji pasaulio raketė Diane Parry.

A. Lukošiūtė už įveiktą kvalifikaciją gavo 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 926 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų