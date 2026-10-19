Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lukošiūtė sulaukė negailestingų burtų: laukia akistata su buvusia Rusijos tenisininke

2026-10-19 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 22:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre kvalifikaciją sėkmingai įveikė 25-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-540).

Andrė Lukošiūtė (ITF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre kvalifikaciją sėkmingai įveikė 25-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-540).

REKLAMA
0

Pirmajame rate lietuvė 6:4, 6:4 susitvarkė su čeke Ivana Šebestova (WTA-716), o antrajame iškovojo įspūdingą pergalę 6:1, 6:4 prieš Viktoriją Morvajovą (WTA-288) iš Slovakijos. V. Morvajova iššvaistė visus 9 turėtus „break pointus“ ir pralaimėjo 3 savo padavimų serijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Lukošiūtė už įveiktą kvalifikaciją gavo 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 926 JAV dolerius.

REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinio etapo burtai lietuvei buvo negailestingi. Jau pirmajame rate A. Lukošiūtės lauks ryškiausia turnyro žvaigždė Anna Blinkova (WTA-72).

REKLAMA

Vos prieš mėnesį A. Blinkova vietoj Rusijos nusprendė atstovauti Prancūzijai. Ji tapo jau 17-ąja Rusijos tenisininke, nuo 2022 metų pakeitusia atstovaujamą šalį.

„Po tiek metų, praleistų Prancūzijoje – tarp savo namų Kanuose ir turnyrų – ši šalis tapo daugiau nei treniruočių vieta. Ji tapo mano šalimi. Esu laiminga ir didžiuojuosi galėdama nuo šiol atstovauti Prancūzijai tarptautinėje arenoje“, – rašė tenisininkė.

REKLAMA
REKLAMA

Maskvoje gimusi tenisininkė jau kelerius metus treniruojasi Kanuose, kur dirba su treneriu Gerardu Solvesu. Per karjerą A. Blinkova yra laimėjusi du WTA turnyrus – 2022 metais triumfavo turnyre Rumunijoje, o 2025 metų lapkritį nugalėjo turnyre Kinijoje. Aukščiausia A. Blinkovos vieta pasaulio reitinge buvo 34-oji. Pakeitusi atstovaujamą šalį ji tapo antrąja Prancūzijos rakete – aukščiau už ją reitinge yra tik 34-oji pasaulio raketė Diane Parry.

ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų