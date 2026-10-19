Lukošiūtė sulaukė negailestingų burtų: laukia akistata su buvusia Rusijos tenisininke

Pirmajame rate lietuvė 6:4, 6:4 susitvarkė su čeke Ivana Šebestova (WTA-716), o antrajame iškovojo įspūdingą pergalę 6:1, 6:4 prieš Viktoriją Morvajovą (WTA-288) iš Slovakijos. V. Morvajova iššvaistė visus 9 turėtus „break pointus“ ir pralaimėjo 3 savo padavimų serijas.
A. Lukošiūtė už įveiktą kvalifikaciją gavo 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 926 JAV dolerius.
Pagrindinio etapo burtai lietuvei buvo negailestingi. Jau pirmajame rate A. Lukošiūtės lauks ryškiausia turnyro žvaigždė Anna Blinkova (WTA-72).
Vos prieš mėnesį A. Blinkova vietoj Rusijos nusprendė atstovauti Prancūzijai. Ji tapo jau 17-ąja Rusijos tenisininke, nuo 2022 metų pakeitusia atstovaujamą šalį.
„Po tiek metų, praleistų Prancūzijoje – tarp savo namų Kanuose ir turnyrų – ši šalis tapo daugiau nei treniruočių vieta. Ji tapo mano šalimi. Esu laiminga ir didžiuojuosi galėdama nuo šiol atstovauti Prancūzijai tarptautinėje arenoje“, – rašė tenisininkė.
Maskvoje gimusi tenisininkė jau kelerius metus treniruojasi Kanuose, kur dirba su treneriu Gerardu Solvesu. Per karjerą A. Blinkova yra laimėjusi du WTA turnyrus – 2022 metais triumfavo turnyre Rumunijoje, o 2025 metų lapkritį nugalėjo turnyre Kinijoje. Aukščiausia A. Blinkovos vieta pasaulio reitinge buvo 34-oji. Pakeitusi atstovaujamą šalį ji tapo antrąja Prancūzijos rakete – aukščiau už ją reitinge yra tik 34-oji pasaulio raketė Diane Parry.
ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
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