Lessortas išvengė traumos

Žurnalistas Sotiris Vetakis praneša, kad Atėnų „Panathinaikos“ centrui atlikti papildomi tyrimai dėl kelyje besikaupiančių skysčių. Vis dėlto išgąstis Atėnuose greitai praėjo – tyrimai nieko rimto neparodė ir M.Lessortas jau gali žengti ant parketo ketvirtadienio rungtynėse.
31-erių centras šį sezoną Eurolygoje per 21 minutę renka po 11,3 taško, 6,5 atkovoto kamuolio, 1 bloką ir 19,5 naudingumo balo.
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