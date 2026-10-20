Šokiruojantis teisėjos sprendimas: ignoravo boksininko trenerių prašymą nutraukti kovą

Šeštadienį vykusioje kovoje susitiko 20-metis perspektyvus Airijos boksininkas Adamas Olaniyanas ir patyręs anglas D. Garberis. Jaunajam kovotojui tai buvo penktoji profesionalų dvikova nuo kovo mėnesio, o jo varžovui – jau septintoji kova šiais metais.
A. Olaniyanas nuo pat pradžių demonstravo greitį ir tiksliais smūgiais atakavo varžovo kūną bei galvą. Antrojo raundo pradžioje, praėjus maždaug 20 sekundžių, D. Garberis po dar vieno tikslaus smūgio krito.
Boksininkas atsistojo skaičiuojant teisėjai iki aštuonių, tačiau tuo metu jo kampas į ringą metė baltą rankšluostį – įprastą signalą, kad komanda nori nutraukti kovą. A. Pu jo nepastebėjo, todėl buvo mestas ir antras rankšluostis. Šįkart į jį dėmesį atkreipė pats A. Olaniyanas.
Teisėja priėjo prie rankšluosčio ir koja išstūmė jį iš ringo, o tada nurodė kovotojams tęsti dvikovą. D. Garberis į šį sprendimą reagavo linktelėdamas ir šypsodamasis, o dalis žiūrovų jį pasitiko plojimais.
Vis dėlto kova ilgai netruko. Praėjus maždaug 20 sekundžių po jos atnaujinimo, A. Olaniyanas vėl pataikė stipriu smūgiu ir dar kartą pasiuntė varžovą ant grindų. Į ringą buvo mestas trečias rankšluostis, o šįkart teisėja kovą sustabdė.
Po dvikovos D. Garberiui prireikė deguonies, tačiau vėliau jis galėjo grįžti į ringo vidurį, išklausyti oficialaus sprendimo ir pats palikti ringą.
Teisėjos sprendimas sulaukė kritikos socialiniuose tinkluose. Buvęs WBO vidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionas, dabar dirbantis treneriu, Andy Lee tiesioginės transliacijos metu teigė, kad pats nenorėtų atsidurti tokioje situacijoje. Jo nuomone, tai priminė galios demonstravimą ir konfliktą tarp teisėjos bei boksininko kampo.
„The Athletic“ teigimu, panašių atvejų bokse yra buvę ir anksčiau. 2021 metais teisėjas Steve'as Gray'us taip pat ignoravo rankšluostį, mestą į ringą per Lewiso Ritsono ir Jeremiaso Ponce'o kovą. Tuomet L. Ritsonas krito net tris kartus, o dvikova sustabdyta tik po trečiojo nokdauno. Buvęs L. Ritsono kovų organizatorius Eddie Hearnas tuomet kritikavo taisykles, leidžiančias teisėjui nepaisyti kampo sprendimo. Anot jo, boksininko komandai dažnai geriausiai žinoma, kokios būklės yra jos sportininkas.
Pagal profesionalaus bokso taisykles, raundo metu kovą sustabdyti gali tik teisėjas, todėl jis neprivalo priimti į ringą mesto rankšluosčio kaip privalomo nurodymo nutraukti dvikovą. Didžiosios Britanijos bokso kontrolės valdybos atstovai prižiūri tokius renginius, o kilus įtarimų dėl netinkamų teisėjo veiksmų gali būti pradėtas jų vertinimas.
A. Pu 2024 metais tapo pirmąja moterimi, teisėjavusia profesionalų bokso kovoms Didžiojoje Britanijoje.
Pats D. Garberis po kovos socialiniuose tinkluose daugiau kalbėjo apie savo ateitį bokse, o ne apie teisėjos sprendimą. Jis prisipažino svarstantis, ar ši dvikova nebuvo paskutinė karjeroje.
„Galbūt man tai jau pabaiga. Laikas yra negailestingas. Pajamos iš bokso man padėjo nusipirkti du namus, o šį vakarą – ir trečiąjį. Šis sportas buvo didžiulė mano gyvenimo dalis. Jei tai pabaiga, kokia puiki proga pasitraukti – prieš 20 tūkstančių žiūrovų“, – rašė boksininkas.
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