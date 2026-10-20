„Hapoel“ savininkas atskleidė 70 mln. eurų biudžetą

Izraelio žiniasklaidai turtuolis teigė, kad „Hapoel“ disponuoja apie 70 milijonų eurų, o žaidėjų ir trenerių algoms skiria apie 29 mln. eurų.
Palyginimui galima priminti, kad Kauno „Žalgiris“ turi 28,7 mln. eurų, iš kurių 19,7 mln. eurų skiriama žaidėjų ir trenerių atlyginimams.
„Hapoel“ gretose žaidžia brangiausias Eurolygos žaidėjas Vasilije Micičius, kuris uždirba apie 5 mln. eurų per sezoną. Elijah Bryantas patenka į dešimtuką su 3 mln. eurų atlygiu.
„Hapoel“ sezoną Eurolygoje pradėjo 4 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais.
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