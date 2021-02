Didelę autoavariją išgyvenęs golfo legenda Woodsas pabudo po operacijos

Los Andželo policininkai 7.12 val. ryte gavo pranešimą apie apvirtusį automobilį. Jame buvo tik vienas asmuo – legendinis T.Woodsas. Amerikietis iš automobilio buvo ištrauktas tik ugniagesiams panaudojus specialias žirkles ir plėstuvus. Tada T.Woodsas buvo nuvežtas į ligoninę, kur jam buvo atlikta skubi operacija.

Skelbiama, kad operacija buvo sėkminga ir T.Woodsas jau „atsikėlęs bei reaguoja“, o jo oficialioje „Twitter“ paskyroje skelbiama, kad golfo legenda patyrė atvirus dešinės kojos ir kulkšnies lūžius.

Dešinioji koja operacijos metu buvo stabilizuota varžtais ir kaiščiais.

„Jis (T.Woodsas, – aut. past.) yra prabudęs, reaguoja ir sveiksta savo ligoninės palatoje“, – sakoma pranešime.

Los Andželo apygardos šerifo pavaduotojas Carlosas Gonzalezas, pirmasis atsidūręs avarijos vietoje, teigė, kad T.Woodsui „pasisekė, kad liko gyvas“. Jis taip pat pridūrė, kad golfo žaidėjas „negalėjo pastovėti savo jėgomis“, nors „buvo budrus, ramus ir pasakė savo vardą“.

Tiger Woods’ vehicle after the crash this morning that now has him in surgery for what his agent is calling “multiple leg injuries.” pic.twitter.com/VbI5qvyj8g