Derybos vaisių nedavė: Usyko ir Fury kova kitą mėnesį – atšaukta

Praėjusį penktadienį T. Fury pasidalino įrašu socialiniuose tinkluose ir teigė, kad O. Usykas yra vertas tik 30 proc. uždarbio ir pasiūlė pinigus dalintis principu 70/30 brito naudai. Kiek netikėtai O. Usykas „instagram“ socialiniame tinkle sutiko su tokiu pasiūlymu, bet teigė, kad tai daro tik tokiu atveju, jeigu T. Fury paaukos 1 mln. svarų Ukrainos žmonės bei pridės po vieną procentą nuo savo uždarbio už kiekvieną uždelstą dieną.

Nuo pranešimo apie preliminarų susitarimą jau praėjo daugiau nei 10 dienų, tačiau derybos nepasistūmėjo ir įvairūs užsienio žiniasklaidos šaltiniai praneša, kad kova balandžio 29-ą dieną „Wembley“ stadione yra atšaukiama.

„Nesvarbu, kiek O.Usykas nusileido, jis buvo spaudžiamas dar labiau“, – sakė O. Usyko vadybininkas Egis Klimas.

O. Usykas yra WBA, WBO ir IBF sunkiasvorių čempionas, tuo tarpu T. Fury priklauso WBC čempionų titulas.

O. Usyko laukia trys privalomieji varžovai, o pagal rotacijos sistemą, pirmasis jo sąraše – britas Danielsi Dubois.

T. Fury paskutinį kartą kovojo praėjusių metų gruodį, kai 10-ame raunde nokautu įveikė Dereką Chisorą, tuo tarpu O.Usykas savo tris titulus iškovojo 2021 m. rugsėjį, kai nugalėjo britą Anthony Joshua bei rugpjūčio mėnesį vykusiame revanše išsaugojo čempiono diržus, laimėjęs daugumos teisėjų sprendimu.

BREAKING: The undisputed heavyweight title fight between Tyson Fury and Oleksandr Usyk is now off ❌ pic.twitter.com/LplfAU2G0r