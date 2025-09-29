Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Denveryje prisistatęs J.Valančiūnas: esu geriausioje situacijoje laimėti titulą

2025-09-29 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 23:32

Po Europos čempionato atsipūtęs Jonas Valančiūnas jau pluša Denverio „Nuggets“ treniruotėse, o pirmadienį sudalyvavo ir žiniasklaidai skirtoje dienoje.

J.Valančiūnas džiaugiasi buvimu Denveryje (Scanpix nuotr.)

1

33-ejų uteniškis pakomentavo vyr. trenerio Davido Adelmano komentarą, jog atkarpomis mato J.Valančiūną kartu aikštėje su Nikola Jokičiumi.

„Galvoju, kas iš mūsų būtų ketvirtas numeris, – juokėsi JV. – Mane labiausiai jaudina galimybė laimėti. Tokių metų turi daryti viską dėl pergalių. Man nereikia tobulėti, noriu laimėti. Noriu padaryti viską, kad tapčiau čempionu. Esu pasiruošęs daryti viską, ko reikės komandai.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esu geriausioje situacijoje laimėti titulą per savo karjerą, – tęsė lietuvis. – Šie vyrukai yra fenomenalūs kelis metus, jau laimėjo vieną titulą. Branduolys išlikęs, kodėl nepakartojus sėkmės?“

J.Valančiūnui artėjantis sezonas bus 14-tas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Šią vasarą jį į „Nuggets“ mainų keliu išsiuntė Sakramento „Kings“.

J.Valančiūnas smaginasi su N.Jokičiumi:

