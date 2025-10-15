Dembele siekia naujo kontrakto su PSG: „Ballon d‘Or“ nugalėtojas nori didesnio atlyginimo

Prancūzas šiuo metu uždirba 18 milijonų eurų per metus ir su PSG turi galiojančią sutartį iki 2028-ųjų metų. Visgi O. Dembele atstovai jau kreipėsi į klubą dėl sąlygų derėjimosi.
Pasak šaltinių, O. Dembele reikalavo, jog į kontraktą būtų įtraukta nuostata, suteikianti jam teisę į atlyginimo padidinimą, jei jis laimėtų „Ballon d‘Or“. Nors Prancūzijos klubas neigia tokį susitarimą, „L‘Equipe“ praneša, kad ši sąlyga yra įtraukta į kontraktą, o žaidėjo aplinka spaudžia klubą jos laikytis.
Tuo tarpu PSG klubas reaguoja į šią situaciją atsargiai, tačiau yra atviras deryboms. Prancūzijos čempionų vadovybė nenori kartoti Neymaro, Kyliano Mbappe ir Lionelio Messi eros metu padarytų klaidų.
Klubo prezidentas Nasseras Al-Khelaifi ir sporto direktorius Luisas Camposas nustatė griežtesnę finansinę politiką, daugiausia dėmesio skirdami tvarumui ir komandos pusiausvyrai. PSG supranta, kad dabartinis O. Dembele atlyginimas neatspindi jo naujo statuso, tačiau neketina išleisti daug pinigų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!