  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Lomažas apie Europos čempionatą: ypatingos akimirkos Rygoje ir neišsipildę lūkesčiai

2025-10-15 15:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 15:53

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) interviu rubrikoje šįsyk aistruolių dėmesiui – Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas Rihardas Lomažas.

R.Lomažas džiaugiasi žaidimu arti namų (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

0

Krepšininkas iš Latvijos pokalbio pradžioje buvo paklaustas apie savo įspūdžius iš Europos čempionato, vykusio Rygoje. Nepaisant to, kad galutinis rezultatas bei pralaimėjimas lietuviams aštuntfinalyje netenkino latvių, ypatingos akimirkos žaidžiant savų žiūrovų apsuptyje R.Lomažui įsimins dar ilgam.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Be abejo, tai vienas didžiausių momentų mano karjeroje – žaisti Rygoje, Europos čempionate, prieš savo šeimą, draugus ir sirgalius. Tai tikrai buvo nuostabi patirtis. Taip, lūkesčiai buvo kiek didesni, bet galiausiai tai yra krepšinis. Tos emocijos, kurias išgyvenau ir vis dar išgyvenu, išlieka. Tai buvo puiki patirtis“, – teigė latvis.

Iškart po Senojo žemyno pirmenybių R.Lomažas išskubėjo į Lietuvos pajūrį, kur jo jau laukė vasarą žaidėją prisiviliojęs Klaipėdos „Neptūnas“.

Nors legionierius nežada itin dažnai sugrįžti į netoliese esančią savo tėvynę, tai gali tapti privalumu jo artimiesiems. Neįprastai trumpa kelionė į naująjį klubą buvo smagi ir pačiam krepšininkui.

„Nežinau, ar man pačiam (naudinga), bet mano šeimai ir draugams tikrai – jie dažnai atvyks, žmona galės nuvažiuoti namo. Man pačiam kiek kitaip, nes rungtynių daug, ir nesu tikras, ar noriu praleisti septynias valandas automobilyje važiuodamas pirmyn–atgal. Bet jei turime dvi laisvas dienas – tai tikrai privalumas. Kaip sakiau žmonai, net nesijaučia, kad važiuojame į užsienį – tiesiog sėdi į mašiną, atvažiuoji, ir jau esi čia visam sezonui. Malonus jausmas“, – sakė R.Lomažas.

Visą pokalbį su „Neptūno“ atstovu, pasakojusiu ir apie tai, kaip uostamiestyje jam gali pasitarnauti Eurolygos patirtis, galite žiūrėti LKL „YouTube“ kanale.

