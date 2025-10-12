Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Zinedinas Zidanas atskleidė, kur svajoja tęsti trenerio karjerą

2025-10-12 19:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 19:33

Zinedinas Zidanas viešai patvirtino, kad planuoja artimiausiu metu sugrįžti į aukščiausio lygio futbolo trenerių pasaulį ir net neslepia svajonės vieną dieną perimti Prancūzijos rinktinės vairą.

Zinedine‘as Zidane‘as | Scanpix nuotr.

Zinedinas Zidanas viešai patvirtino, kad planuoja artimiausiu metu sugrįžti į aukščiausio lygio futbolo trenerių pasaulį ir net neslepia svajonės vieną dieną perimti Prancūzijos rinktinės vairą.

0

Pastaruoju metu be darbo esantis strategas Italijoje kalbėjo atvirai apie savo ambicijas, ryšį su buvusia komanda Turino „Juventus“ bei prioritetus ateičiai.

„Be abejo, grįšiu dirbti vyriausiuoju treneriu – tai mano planas. Mano didžiausias noras – kada nors tapti Prancūzijos rinktinės treneriu, – sakė Z. Zidanas. – Dėl „Juventus“? Nežinau, kodėl iki šiol dar netapau jos treneriu, bet šią komandą visada nešioju širdyje – ji man suteikė labai daug“.

Kalbėdamas apie savo stiprią emocinę sąsają su Turinu, Z. Zidanas priminė, kad būtent čia prasidėjo jo, kaip Europos elito žaidėjo, kelias.

„Man svarbu tai, ką davė klubas, todėl visada liksiu dėkingas „Juventus“. Nežinau, kodėl iki šiol nebuvau treneriu čia – kartais tiesiog nesusiklosto aplinkybės, o prioritetas visada buvo Prancūzijos nacionalinė komanda.“

Paklaustas apie grįžimo momentą bei galimus variantus, Z. Zidanas užtikrino, jog tam ruošiasi rimtai ir neskuba rinktis pirmo pasitaikiusio pasiūlymo.

„Noriu pasirinkti projektą, kuris atitiktų mano vertybes ir futbolo viziją. Būti Prancūzijos treneriu – didelė atsakomybė ir garbė. Kol kas laukiu, bet neabejoju, kad sugrįšiu.“

Šio legendinio prancūzo sugrįžimo laukia visa futbolo bendruomenė – tiek rinktinės sirgaliai, tiek senieji „Juventus“ gerbėjai, kuriems Z. Zidanas visada išliks vienu mylimiausių 21 amžiaus futbolo simbolių.

