Dėl nepageidaujamo bučinio skandalo Ispanijos futbolininkės atsisakė žaisti kitose rungtynėse

Tokį sprendimą futbolininkės priėmė po to, kai buvęs Ispanijos futbolo federacijos (RFEF) vadovas Luisas Rubialesas neatsiklausęs pabučiavo Ispanijos moterų rinktinės žvaigždę Jennifer Hermoso.

Ispanija penktadienį turėjo paskelbti savo sudėtį kitoms dvejoms rungtynėms, bet dabar atidėjo sprendimą po to, kai 39 žaidėjos, įskaitant 21 iš 23 moterų pasaulio čempionato rinktinės, pasirašė bendrą laišką, smerkiantį federaciją.

„Padarytų pakeitimų nepakanka, kad žaidėjos jaustųsi saugioje vietoje, kur moterys gerbiamos, kur moterų futbolas remiamas ir kur galime atiduoti visas jėgas“, – sakoma laiške, kurį „X“ socialiniame tinkle paskelbė dukart „Auksinio kamuolio“ laimėtoja Alexia Putellas.

„Manome, kad atėjo metas kovoti ir parodyti, kad tokioms situacijoms ir praktikoms nėra vietos nei mūsų futbole, nei mūsų visuomenėje, kad dabartinę struktūrą reikia keisti, ir tai darome tam, kad ateinančios kartos turėtų daug lygesnį futbolą ir tokio lygio, kokio visi nusipelnėme“, – priduriama pareiškime.

