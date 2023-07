Dėl lietaus perkeltame mače Vimblodono šeimininkas galiausiai neatsilaikė prieš Tsitsipą

Dideles viltis su Vimbldonu siejęs britas Andy Murray‘us (ATP-40) dvi dienas trukusiame mače 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (3:7), 4:6 neatsilaikė prieš graiką Stefaną Tsitsipą (ATP-5). Tai buvo antra graiko pergalė prieš britą per tris tarpusavio dvikovas.

Vėlyvą ketvirtadienio vakarą prasidėjusio mačo pirmajame sete vienintelį „break pointą“ turėjo S.Tsitsipas, kuris dvyliktajame geime nepasinaudojo proga tašku laimėti setą. Pratęsime graikas ir toliau nepriekaištingai padavinėjo kamuoliuką, o A.Murray‘us po savo padavimų du kartus suklydo ir paleido graiką į priekį.

Antrajame sete jau nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, tačiau pratęsime vaizdas buvo priešingas nei pirmajame sete. Šį kartą jau S.Tsitsipas po savo padavimų porą kartų suklydo, o A.Murray‘us, paduodamas kamuoliuką, žaidė kaip iš natų.

Vos prasidėjus trečiajam setui britui pavyko pirmą kartą laimėti varžovo padavimų seriją. S.Tsitsipas ketvirtajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“ ir vėliau nepavijo A.Murray‘us.

Po trečiojo seto mačas buvo sustabdytas dėl nustatytų naktinių mačų laiko apribojimų.

Penktadienį tenisininkai grįžo į kortus esant visiškai kitokioms žaidimo sąlygoms. Stogas buvo atidengtas, švietė saulė, todėl kortai buvo kur kas greitesni.

Ketvirtajame sete vaizdas buvo įprastas – nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ ir vėl prireikė pratęsimo. Pusę pratęsimo vyko lygi kova (3:3), bet tada A.Murray‘us pralaimėjo du taškus savo padavimų metu ir S.Tsitsipas spurtu 4:0 užbaigė setą.

Lemiamas lūžis penktajame sete įvyko jau trečiajame geime, kai graikui pavyko laimėti varžovo padavimų seriją. A.Murray‘us realių galimybių atsitiesti neturėjo, nors dešimtajame geime kovėsi iš paskutiniųjų, atlaikė du „match pointus“ ir buvo pasiekęs lygų rezultatą (40:40). Visgi, „break pointo“ jis taip ir nesusikūrė.

Centre Court rises for one of its favourite champions 👏 Thank you for another classic match, @andy_murray . #Wimbledon pic.twitter.com/2SMMxz1hmg

A.Murray‘aus mačai neretai trunka po 4-5 valandas ir buvo galima nuspėti, kad penktadienį jo dvikova nebus baigta. Visgi, organizatoriai pažymėjo, kad britas Vimbldono turnyre yra pernelyg didelis sirgalių traukos objektas, kad jo mačus būtų galima rengti ankstesniu dienos metu.

„Niekada nėra lengva žaisti prieš Andy, ypač Vimbldone, kur jį visi taip myli. Mane žavi jo sugebėjimas atsistatyti po dviejų klubo operacijų. Šiandien korte virė tikras nervų karas. Nėra lengva žaisti prieš žmogų, kurio žaidimu žavėjaisi vaikystėje. Andy ilgai buvo „didžiajame teniso ketverte“. Tas ketvertukas mane ir įkvėpė siekti teniso aukštumų“, – sakė S.Tsitsipas.

Classy from Stefanos Tsitsipas ❤️ "Murray, Novak, Roger and Rafa are the reason I'm the player I am today." #Wimbledon pic.twitter.com/AKbGH8I9NT

Graikas, nepaisant gerokai aukštesnio reitingo, lažybininkų buvo laikomas šio mačo autsaideriu, nes iki Vimbldono šiemet ant žolės buvo laimėjęs vos 2 mačus iš 6. Tuo tarpu 2013 m. ir 2016 m. Vimbldono čempionas A.Murray‘us turnyrą pasitiko po dviejų iškovotų ATP „Challenger“ turnyrų ant žolės titulų.

A.Murray‘us pripažino, kad šis pralaimėjimas buvo labai skaudus, bet kol kas jis negalvoja apie karjeros pabaigą: „Norint tęsti karjerą, reikia turėti daug motyvacijos, o pralaimint tokių turnyrų ankstyvuose etapuose, motyvacijos tikrai nepadaugėja. Kol kas planų nustoti žaisti tenisą neturiu, bet prireiks laiko, kol susitaikysiu su šiuo pralaimėjimu. Tikiuosi, kad rasiu motyvacijos toliau sunkiai dirbti ir bandyti tobulėti“.

A.Murray'ui vienas iš žurnalistų priminė svarbų momentą ketvirtajame sete, kai jis pataikė į kortą, bet teisėjas sušuko užribį. Britas atrodė kiek priblokštas, sužinojęs, kad tąkart kamuoliukas leidosi aikštėje. Pelnęs tą tašką, britas būtų atsidūręs labai arti laimėtos varžovo padavimų serijos, o vėliau savo padavimais būtų galėjęs baigti mačą.

That moment from press conference when they told him about that point at 15-30 that was actually in. Heartbreaking to see Andy like this 😢💔 pic.twitter.com/rzUSKqq6mo