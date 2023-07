Džokovičius laimėjo 350-ą „Didžiojo kirčio“ mačą per karjerą

Antrajame rate turnyro favoritas serbas Novakas Džokovičius (ATP-2) per maždaug pustrečios valandos 6:3, 7:6 (7:4), 7:5 nugalėjo australą Jordaną Thompsoną (ATP-70). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

J.Thompsonas per visą mačą taip ir nesusikūrė nė vieno „break pointo“, bet galingi padavimai (21 atliktas neatremiamas padavimas) leido jam antrajame ir trečiajame setuose ilgai priešintis serbui. Antrajame sete australas neutralizavo du „break pointus“ ir atsilaikė iki pat pratęsimo. Jame lemtingu tapo ketvirtasis taškas, kai J.Thompsonas padarė dvigubą klaidą. Trečiajame sete serbas „break pointo“ laukė iki pat dvyliktojo geimo ir jį realizavo išprovokuodamas varžovo klaidą.

„Nepasakyčiau, kad norėjau susitikti su Jordanu tokioje ankstyvoje turnyro stadijoje. Šiandien jis žaidė puikiai. Antrajame sete jam kiek nepasisekė. Jis turėjo savo progų ir puikiu žaidimu tikrai nusipelnė jūsų plojimų“, - varžovą gyrė serbas.

Pačiam N.Džokovičiui tai buvo net 350-oji pergalė per karjerą „Didžiojo kirčio“ turnyruose. Jis tapo vos trečiu žaidėju, įskaitant tiek vyrus, tiek moteris, pasiekusiu šią ribą. Rekordininkas su 369 pergalėmis yra šveicaras Rogeris Federeris. Tarp moterų išsiskiria 365 pergales pasiekusi amerikietė Serena Williams.

Nervingą mačą laimėjo kanadietis Denisas Šapovalovas (ATP-29). Ne kartą dėl lietaus stabdytame mače jis 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 nugalėjo moldavą Radu Albotą (ATP-107). Šis mačas prasidėjo dar pirmadienį, kai D.Šapovalovas sunkiai tramdė emocijas ir nervinosi dėl to, kad varžovas vis juda prieš jam atliekant padavimus. Netrukus kanadietis ėmė mėgdžioti R.Albotą ir darė tą patį, kai šis atlikdavo padavimus.

Dennis Shapovalov telling Radu Albot to his face “it’s an absolute joke you are doing that” talking about Radu bouncing around before Dennis’ serve.



🤦‍♂️



Now Shapo bouncing around before Albot’s serve 💀