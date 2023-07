Protestuotojai Vimbldone sustabdė du mačus: 3 žmonės buvo areštuoti

Protestuotojai nusitaikė į 18-ąjį kortą. Iš pradžių du klimato aktyvistai išbėgo į kortą mače tarp Grigoro Dimitrovo ir Sho Shimabukuro, o po kiek laiko tame pačiame korte kitas grupuotės narys pristabdė Katie Boulter ir Darios Saville dvikovą.

Protestuotojai išbėgo į kortą atsisėdo prie tinklo ir prišiukšlino. Jie ant korto numetė oranžinės spalvos konfeti bei tam tikros dėlionės dalių. 3 žmonės buvo areštuoti.

Another protest on court 18. Crazy scenes again at Wimbledon! #wimbledon2023

BREAKING: Second protest by Just Stop Oil at Wimbledon in court 18





Pranešama, kad protestuotojai priklausė „Just Stop Oil“ grupuotei. Ji jau ne kartą atkreipė į save dėmesį, ragindama vyriausybę sustabdyti iškastinio kuro gavybą. „Just Stop Oil“ prieš tai rengė protestus pasaulio snukerio čempionate ir regbio lygos finale.

Teniso sirgaliai protestuotojus nušvilpė. Ovacijos pasigirdo tada, kai pareigūnai klimato aktyvistus sulaikė ir išvedė lauk.

Vimbldono suvenyrų parduotuvė po šių incidentų ėmėsi veiksmų ir pranešė kuriam laikui nustojusi pardavinėti dėliones.