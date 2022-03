Daviso taurėje laimėję Ukrainos rinktinės tenisininkai perdavė „linkėjimus“ Rusijai

Pirmajame mače Oleksijus Krutychas (ATP-401) 6:2, 6:1 sutriuškino Darianą Kingą (ATP-387), o antrajame ukrainiečių lyderis Ilja Marčenka (ATP-217) 6:3, 6:1 pranoko Matthew Fosterį-Estwicką. Pergalę ukrainiečiai įtvirtino dvejetų mače, kuriame O.Krutychas su I.Marčenka 6:4, 7:5 įveikė D. Kingą su M. Fosteriu-Estwicku.

Ukrainos rinktinės gretose dar buvo Vitalijus Sačko (ATP-223), Viačeslavas Bielinskij (ATP-1985) ir Denysas Molčanovas (ATP dvejetų-83).

Po susitikimo Ukrainos rinktinės žaidėjai perdavė „linkėjimus“ Rusijai ir jos kariniam laivui.

„Kai pasirodė informacija apie galimą karą Ukrainoje ir norą perkelti mačą į neutralią teritoriją, galvojau, kad čia Vakarai kuria kažkokias išgalvotas istorijas. Niekaip negalėjau patikėti, kad Putinas pradės tokį masinį karą. Aš visiškame šoke. Aš dar 2014 m. turėjau palikti namus dėl karo ir iki šiol į juos negrįžau. Visgi, šis karas visai kitokio masto, nei ankstesnis. Rusai jau neapsimetinėja savais. Negaliu patikėti, kad tokie dalykai vyksta šiuolaikiniame pasaulyje.

Visi rinktinės žaidėjai yra sunerimę. Dabar niekam iš mūsų tenisas nėra pirmoje vietoje, nes mūsų artimieji likę Ukrainoje. Nepaisant to, tikime savo šalies pergale visuose frontuose. Iš Rusijos tenisininkių sulaukiame šiokio tokio palaikymo, bet jo labai mažai. Kai kurie iš jų galbūt nerimauja dėl savo saugumo, kai kurie toliau palaiko savo karalių. Aš jau į diskusijas nebenoriu veltis. Per 8 metus pavargau. Aš ne profesionalus Rusijos propagandistas, 24 valandas per dieną ir 7 dienas per savaitę nedirbu prie propagandos. Nepasakyčiau, kad 100 proc. pasitikiu ir Vakarų bei Ukrainos žiniasklaida, tačiau lyginant abi puses yra vienas neginčijamas argumentas – Rusija čia įsiveržė ir kariauja mūsų valstybėje. Visas likęs pasaulis yra Ukrainos pusėje. Gaunu nemažai palaikymo žinučių iš kitų tenisininkų. Ar Putinas panaudos branduolinį ginklą? Aš maniau, kad jis net karo nepradės, todėl dabar iš jo jau galima tikėtis bet ko. Nežinau, kas dedasi jo galvoje“, – „Sport.ua“ sakė I. Marčenka.