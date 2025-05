Darius Labanauskas laimėjo PDC „Nordic“ turo etapą Suomijoje ir pateko į „Nordic Darts Masters“ turnyrą

„Duch Darts Championship“ kvalifikacijoje Darius Labanauskas iškrito ketvirtfinalyje, o Mindaugas Barauskas – aštuntfinalyje. „European Darts Open“ kvalifikacijoje M. Barauskas pralaimėjo pirmąjį mačą, D. Labanauskas krito aštuntfinalyje.

Arčiausiai tikslo D. Labanauskas buvo „Baltic Sea Darts Open“ kvalifikacijoje, kur pasiekė pusfinalį ir tik ten 3:6 pralaimėjo švedu Johanui Engstromui . Švedas vėliau iškovojo ir vienintelį kelialapį į pagrindinį etapą. M. Barauskas iškrito aštuntfinalyje.

7-ajame PDC „Nordic“ turo etape abu lietuviai iškrito dar šešioliktfinalyje.

Visas nesėkmes D. Labanauskas pamiršo 8-ajame PDC „Nordic“ turo etape, kur iškovojo pirmą vietą. Lietuvis 6:3 įveikė islandą Alexanderį Thorvaldssoną, 6:5 – Janį Keskinarkauską iš Suomijos, 6:5 – švedą Oskarą Lukasiaką , pusfinalyje 6:3 įveikė J. Engstromą, o finale 6:3 nugalėjo ir švedą Andreasą Harryssoną . Lietuvis būtent finale demonstravo geriausią savo žaidimą, kai trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 97,57 taško (varžovas – po 92,01 tšk.).

Lucky D goes all the way and secures his first Nordic and Baltic Pro Tour title of the season with a 6-3 victory against Andreas Harrysson in the final! 🏆 pic.twitter.com/DYW47w24pP